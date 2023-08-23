Преподаватель из Баймака поделилась впечатлениями о форуме «Йыйын молодежи - 2023»

- Я приехали со своими студентами. Планирую ввести нововведения в деятельность студсовета, более тесно привлекать студентов к волонтерской деятельности, использовать в этом новые инструменты. Надеюсь, мне удастся совершенствовать свои знания. Я со студенческих лет была в центре общественной жизни. Для того, чтобы добиться успеха, нужно быть инициативным, стремиться к знаниями, развиваться. Именно в этом случае молодежи не придется искать работу, работа сама их найдет, - делится Нурзиля.

В Бурзянском районе Башкирии проходит молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи - 2023», в котором принимают участие молодежь из Башкортостана, Приволжского федерального округа, выходцы из Башкортостана, которые обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике, Республике Татарстан, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае, а также представители органов и учреждений молодежной политики. Форум проходит в формате палаточного лагеря.



Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-08-23/prepodavatel-iz-baymaka-podelilas-vpechatleniyami-o-forume-yyyyn-molodezhi-2023-3399916