+6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
23 Августа , 14:13

Преподаватель из Баймака поделилась впечатлениями о форуме «Йыйын молодежи - 2023»

Нурзиля Азнагулова - преподаватель математики и информатики Зауральского агропромышленного колледжа в Баймаке. На форуме она принимает участие в качестве советника директора по воспитательной работе

Преподаватель из Баймака поделилась впечатлениями о форуме «Йыйын молодежи - 2023»
Преподаватель из Баймака поделилась впечатлениями о форуме «Йыйын молодежи - 2023»

- Я приехали со своими студентами. Планирую ввести нововведения в деятельность студсовета, более тесно привлекать студентов к волонтерской деятельности, использовать в этом новые инструменты. Надеюсь, мне удастся совершенствовать свои знания. Я со студенческих лет была в центре общественной жизни. Для того, чтобы добиться успеха, нужно быть инициативным, стремиться к знаниями, развиваться. Именно в этом случае молодежи не придется искать работу, работа сама их найдет, - делится Нурзиля.

В Бурзянском районе Башкирии проходит молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи - 2023», в котором принимают участие молодежь из Башкортостана, Приволжского федерального округа, выходцы из Башкортостана, которые обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике, Республике Татарстан, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае, а также представители органов и учреждений молодежной политики. Форум проходит в формате палаточного лагеря.

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-08-23/prepodavatel-iz-baymaka-podelilas-vpechatleniyami-o-forume-yyyyn-molodezhi-2023-3399916

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика