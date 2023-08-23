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23 Августа , 16:52

Уфимский музей полярников представит экспозицию в Санкт-Петербурге

Музей полярников имени В.И.Альбанова откроет выездную выставку «Моряки Башкортостана на службе Отечеству!» на время проведения Дней РБ в северной столице.

Уфимский музей полярников представит экспозицию в Санкт-Петербурге
Уфимский музей полярников представит экспозицию в Санкт-Петербурге

Открытие выставки состоится 24 августа в 12.00 в Российском государственном музее Арктики и Антарктики. Она посвящена военным морякам, родом из нашей республики, которые служили на Северном флоте во время Великой Отечественной войны, укрепляли обороноспособность страны.

Почетными гостями экспозиции станут Герой России, генерал-майор запаса Риф Сахабутдинов, Герой России, капитан 1 ранга запаса Константин Сурков, контр-адмирал Батергарай Зулькарнаев и другие.

В Дни Республики Башкортостан Музей полярников и арктический музей Санкт-Петербурга заключат соглашение о сотрудничестве, которое расширит взаимодействие двух учреждений.

Источник: https://resbash.ru/news/kultura/2023-08-23/ufimskiy-muzey-polyarnikov-predstavit-ekspozitsiyu-v-sankt-peterburge-3400396

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