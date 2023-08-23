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23 Августа , 16:07

В Башкирии может появиться необычный спортивный арт-объект

Достаточно лишь взять в руки краски

В Башкирии может появиться необычный спортивный арт-объект
В Башкирии может появиться необычный спортивный арт-объект

Одной из площадок IV Молодежного гражданского форума Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023», который с 22 по 25 августа проходит в Бурзянском районе, стал Всероссийский конкурс молодежных проектов. На нем каждый желающий может не только развить свои навыки и получить полезный опыт, но и финансовую поддержку для своих проектов.  

Один из них представила ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта Демского района Уфы Яна Губеева. Она предложила раскрасить уже существующую скейт-площадку в разные цвета. На сегодняшний день, по словам девушки, она имеет серый и неприглядный вид.

- Согласитесь, когда мы видим невзрачные здания, у нас даже нет желания к ним подойти. Совершенно другой эффект производят яркие и красочные. В нашем Демском районе, например, так выглядит спортплощадка. У нас появилась идея ее видоизменить, чтобы она радовала не только спортсменов, которые там занимаются, но и обычных прохожих. Вполне возможно, что кто-то благодаря этому придет в спорт, - прокомментировала Яна.

Напомним, IV Молодежного гражданского форума Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023» объединил молодежь Башкортостана, регионов Приволжского федерального округа, специалистов органов и учреждений молодежной политики.

Источник: https://bv02.info/news/forumy/2023-08-23/v-bashkirii-mozhet-poyavitsya-neobychnyy-sportivnyy-art-ob-ekt-3400393

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