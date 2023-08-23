В Башкирии завершилась приемная кампания в рамках проекта «Профессионалитет»

Больше всего заявлений подано на такие специальности, как «Технология машиностроения», «Информационные системы и программирование», и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

По программе «Профессионалитет» учащиеся получают гарантированную стажировку и трудоустройство в регионе. Учебные программы разрабатываются совместно с работодателями, а за каждым студентом закрепляется наставник.

К 1 сентября 2023 года в рамках проекта в республике будут функционировать восемь кластеров по таким отраслям, как горнодобывающая и химическая, фармацевтика и клиническая медицина, машиностроение, педагогика.

В 2024 году планируется создание еще шести кластеров по следующим направлениям: машиностроение, химическая отрасль, искусство и креативная индустрия, сельское хозяйство.



Фото Васили Саитовой

Источник: https://i-gazeta.com/news/novosti/2023-08-23/v-bashkirii-zavershilas-priemnaya-kampaniya-v-ramkah-proekta-professionalitet-3399365