В Санкт-Петербурге в Дни Республики развернётся башкирский этнодвор

В рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге жители и гости города смогут посетить настоящий башкирский этнодвор «Земля кочевников — край легенд». В течение трех дней, с 25 по 27 августа, погрузиться в атмосферу традиционной культуры, познакомиться с башкирскими традиционными ремеслами, бытом и фольклором сможет любой желающий, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры.

В этнодворе, который расположится в Государственной академической капелле, разместится древнее жилище кочевых башкир — войлочная юрта. Заглянув в юрту, жители и гости Северной столицы смогут прочувствовать всю ее аутентичную многогранность, познакомиться с внутренним убранством, узнать о башкирских традициях, обычаях и обрядах. Посетителям расскажут об особенностях убранства юрты, о назначении различных ее частей и многое другое. На площадке будет проходить чайная церемония, где желающие смогут отведать башкирские традиционные угощения.

Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы по традиционным искусствам и ремеслам: войлоковалянию, ткачеству, резьбе по дереву, чеканке и изготовлению башкирских украшений. Кроме того, будет возможность научиться играть на национальных инструментах — курае, кылкубызе и кубызе. Желающие также смогут попробовать свои силы и ловкость в стрельбе из традиционного лука и щелканье кнутом.

Программа мероприятия рассчитана как на взрослых, так и детей. Для юных посетителей будут проводиться башкирские традиционные игры, мастер-классы по изготовлению нагрудных украшений, деревянных игрушек «Һомай» и «Аҡбуҙат». Все участники получат подарки с башкирским национальным колоритом.

В рамках мероприятия состоится выставка лучших работ международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға», где можно будет ознакомиться с уникальными работами мастеров-победителей проекта. Все три дня зрителей ждет яркая и зрелищная концертная программа.

Фото: https://www.bashinform.ru/news