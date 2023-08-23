"Вместе мы развиваем Башкирию" - говорят участники форума «Йыйын молодежи-2023»

- Я член движения «Молодая гвардия» из Уфы, рассказывает Виктор Кузнецов. – У нас есть своя медиа-платформа, на которой я также работаю, поэтому сегодня здесь. Впечатления от первых двух дней – просто невероятные. Интересные спикеры, прекрасная организация, волонтеры во всем помогают. Медиа – это важная тема для всех, кто интересуется политикой и социальной сферой. Этому обязательно нужно учиться. Довести информацию до людей – это, как нам сегодня рассказали представители ЦУР республики, целая система. Я бы хотел разобраться во всем этом и найти свою нишу. Мечтаю стать управленцем, возможно даже в медиасфере, почему бы и нет. Самое главное, что такие мероприятия позволяют выявить в себе новые компетенции, о которых раньше даже не подозревал.

- Я учусь на социолога в Уфимском университете науки и технологий на социолога, мне 19 лет, - говорит Дана Муратова. – Медиа дает связь с обществом. Хочу развиваться в этом направлении. В данный момент я являюсь организатором всевозможных мероприятий, работаю ведущей и даже иногда диджеем. Очень люблю вести эфиры на радио, у меня большой спектр увлечений. Здесь хорошая площадка, где собраны множество направлений. А самое главное, конечно, общение. Столько классной, увлекающейся молодёжи собралось в одном месте. Вместе – мы развиваем Башкирию. Уверена, что по возвращении в Уфу, реализуем новый совместный проект, - уверила девушка.

Источник: https://belrab.ru/news/novosti/2023-08-23/vmeste-my-razvivaem-bashkiriyu-govoryat-uchastniki-foruma-yyyyn-molodezhi-2023-3400426