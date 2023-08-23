Встреча с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником

В.Путин: Как дела, Леонид Иванович?

Л.Пасечник: Нормально, порядок.

Владимир Владимирович, докладываю, что обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряжённой, хотя должен отметить, что она достаточно стабильная, без каких-либо резких обострений. Напряжённость, безусловно, обусловлена тем, что на какой-то части территории республики и в непосредственной близости [проходит] линия боевого соприкосновения, где идёт, в общем-то, полноценная война. Однако некая стабильность и всё же прогнозируемая ситуация позволяют нам выполнять те задачи, которые перед нами стоят.

Так, 29 марта, выполняя Ваше распоряжение, мною было принято решение об упразднении исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики, которые были образованы в период с 2014 года по 30 сентября 2022 года, а 1 июня нами уже образованы исполнительные органы Луганской Народной Республики в рамках правового поля Российской Федерации. Назначены руководители этих органов, подготовлен функционал, чем они должны заниматься, и сформировано правительство Луганской Народной Республики.

В настоящее время мы активно работаем в направлении урегулирования правового положения наших учреждений, учреждений Луганской Народной Республики, в соответствии с федеральным законодательством. Абсолютно все учреждения высшего образования, все высшие учебные заведения переданы в юрисдикцию соответствующих федеральных ведомств.

Кроме этого, на территории республики в полном объёме запущена бюджетная система в соответствии с федеральным законодательном, и все органы публичной власти открыли соответствующие казначейские счета.

Вновь образованные министерства Луганской Народной Республики на сегодняшний день выполняют задачи в рамках национальных проектов, федеральных программ, работают над выполнением программы социально-экономического развития нашей республики на период с 2023 года по 2025 год.

В рамках Вашего Указа нами на территории республики организован и выполняет свои задачи штаб обороны Луганской Народной Республики, в который вошли, безусловно, все силовые ведомства, иные заинтересованные министерства и ведомства. Основная задача штаба – это, конечно, организация полного взаимодействия для выработки решений и осуществления действий, направленных на защиту рубежей нашей Родины, в том числе и республики, от украинской агрессии. Организуем работу, которая направлена на максимальную помощь нашим ребятам, которые сегодня выполняют свой долг на линии боевого соприкосновения. В общем-то, живём по принципу «всё для фронта, всё для победы». Безусловно, основная задача для нас, это сделать всё для того, чтобы в максимально сжатые сроки с минимальными потерями выполнить те задачи, которые Вы ставили перед нами в рамках специальной военной операции.

По моим оценкам, штаб работает достаточно эффективно, не вижу там никаких противоречий, работают слаженно, принимаем решения, выполняем все задачи, которые ставятся.

Также на территории республики сегодня выполняется работа, направленная на подготовку и проведение выборов в Единый день голосования, который пройдёт в сентябре месяце. Выполняя задачи в этом направлении, нами также организован штаб по выборам, в который вошли заинтересованные представители соответствующих общественных организаций, комитетов, министерств и ведомств, которые задействованы в организации выборов.

Основная наша задача в этом направлении – это, конечно, предоставить возможность всем жителям Луганской Народной Республики сделать свой выбор, отдать свой голос за своего кандидата.

Вторая базовая задача – чтобы выборы прошли максимально безопасно.

Сегодня на территории республики организованы участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии. Утверждены их штат, их члены, и в районе двух-трёх недель назад войска национальной гвардии Российской Федерации взяли под охрану членов территориальных избирательных комиссий и сами территориальные комиссии.

Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, Вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов. В этом вопросе мы максимально взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, [Председателем ЦИК] Памфиловой Эллой Александровной, всеми представителями Центральной избирательной комиссии.

Огромную помощь нам оказывает Управление внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации – это Сергей Владиленович Кириенко, Андрей Вениаминович Ярин. Помощь очень значимая, очень практичная. Мы ещё до конца, конечно, законодательство России не знаем, поэтому слова огромной благодарности. Мы как послушные солдаты – просто выполняем поставленные задачи, и всё у нас получается, движемся вперёд.

Раз уж я заговорил о словах благодарности, не могу не остановиться на вопросах строительства и восстановления республики. В первую очередь, хотел бы выразить слова огромной благодарности лично Вам за принятое в прошлом году решение о привлечении регионов России к помощи в восстановлении нашей республики, в восстановлении инфраструктуры и запуске нашей экономики. На сегодняшний день это работает очень здорово. Регионы нам помогают очень практично и значимо, поэтому тоже слова благодарности руководителям регионов, тем представителям, которые работают у нас на местах и, конечно же, тем строителям, которые воплощают это непосредственно в жизнь.

Всю эту работу организовывает Правительство нашей великой страны – это и Михаил Владимирович Мишустин, и Марат Шакирзянович Хуснуллин. Им тоже слова огромной благодарности. Стройка развёрнута глобальная и грандиозная.

В период с весны прошлого года по настоящий момент на территории [Луганской Народной Республики] восстановлены и построены сотни километров дорог, водоводов. Ремонтируем подземные коммуникации, восстанавливаем линии электропередач, многоквартирные дома в, как мы её называем, Северодонецкой агломерации – это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная. Помогаем людям, понимая ту ситуацию, в которой они находятся, [стараемся] обеспечить им хоть какие-то минимальные условия.

Я хочу отметить абсолютно искренне, что такой заботы, такого доброго отношения и такой помощи, я уверен, Донбасс не видел со времён Советского Союза, это точно.

Республика преображается, и она преображается практически на глазах, и люди это видят, и на социальное здоровье граждан это, конечно же, оказывает очень положительное влияние.

Подытоживая сказанное, я хочу сказать, что, действительно, наверное, история преподносит нам очередной урок и говорит о том, что сегодня мы выздоравливаем, и когда мы объединяемся, мы действительно становимся сильными, мы становимся мудрыми.

Я уверен, что нет таких задач, с которыми мы вместе не справились бы. Я уверен, что все задачи выполним. Хочу Вас заверить, что в Луганской Народной Республике есть команда, которая работает. Да, может, на сегодняшний день мы не настолько профессиональны, где-то мы не владеем до конца нюансами российского законодательства, но у нас настоящие патриоты, люди, которые привыкли трудиться, и мы выполним все задачи, которые будете ставить нам Вы, которые будет нам ставить Правительство, наше руководство.

И мы, конечно, справимся с теми вызовами, которые преподносит нам история и в ближайшей и в более долгосрочной перспективе.

В.Путин: Конечно, все задачи, о которых Вы сказали, их невозможно решать без решения основной проблемы – это обеспечение безопасности. Сейчас, сами это видите, ситуация на линии соприкосновения стабильная. Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, – у меня такое впечатление, что это не их люди вообще, кого они толкают вперёд на минные поля, под наши артиллерийские удары, ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе. Но это их дела и их проблемы, а что касается наших, то на базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы.

Здесь всё-таки… Да я вижу, у Вас идёт рост, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост, а нам нужно с Вами добиться того, чтобы он был реализован, вот этот восстановительный рост, чтобы эта задача была реализована, решена, и потом на этой базе двигаться дальше.

В социальной сфере, конечно, в экономической тоже, на мой взгляд, главная проблема – это всё-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен.

Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Но это всё такие вопросы, что называется, житейские, и я уверен, что Ваша команда сможет это решить.

Вы всё-таки в стародавние времена, ещё прежние, не занимались такой чисто хозяйственной деятельностью, административной деятельностью, Вы работали в органах безопасности, но за последнее время, конечно, многое изменилось, и по мере необходимости решения задач, которые стоят перед республикой, Вы и Ваша команда, конечно, многое делаете для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены. И я вижу, что в целом у Вас получается, получается неплохо.

Контакт, конечно, нужен прямой с людьми, обратная связь, везде мы в стране пытаемся её организовать, а у Вас это тем более востребовано, потому что ситуация непростая, она требует от людей особой собранности, готовности к такой серьёзной работе. А я вижу по результатам последних месяцев, да и последних, может быть, полутора лет – конечно, люди у Вас талантливые.

Л.Пасечник: Спасибо.

В.Путин: И никто, я просто это знаю, никто не стоит там, не ждёт каких-то подачек, не стоит с протянутой рукой, все готовы работать – и хотят работать, и умеют работать. Мы, безусловно, будем всячески содействовать этому позитивному процессу и очень позитивному настрою. Здесь нужно только людей поддержать.

Вопрос, связанный с российским законодательством, – это важный вопрос, но всё-таки не основной. Конечно, нужно вписаться в полной мере и в правовую систему страны, но самое главное – наладить хорошее взаимодействие с правительственными структурами с тем, чтобы мы общими усилиями, «вмонтировав» Луганскую Народную Республику в те проекты, которые обеспечены финансированием в России, чтобы мы и в Луганской республике решали те задачи, которые стоят перед страной в целом. И постепенно, даже сомнений нет, мы очень многие задачи решим в интересах людей, которые там проживают.

А что касается предстоящих выборов – это непростая задача, я понимаю, в ваших условиях организовать эту работу, но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете, у меня даже нет никаких сомнений в этом. А самое главное, конечно, в любой избирательной компании – показать людям, что вся Ваша команда готова и способна решать те задачи, которые перед республикой стоят в интересах людей, которые проживают на этой территории. Тем более что, я смотрю, там и возвращение у Вас определённое есть, у Вас плюсовой миграционный приток.

Я поэтому, безусловно, желаю Вам всего самого доброго, будем обязательно помогать.

Л.Пасечнник: Спасибо большое, Владимир Владимирович.