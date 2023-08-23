Встреча с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким

В.Путин: Евгений Витальевич, добрый вечер! С чего начнём?

Е.Балицкий: Владимир Владимирович, во-первых, хотел сказать слова огромной благодарности за Вашу инициативу по переселению граждан, которая была принята в начале мая, благодаря которой, я думаю, мы сохранили десятки жизней, потому что города в прифронтовой линии, конечно, противником, нацистским режимом и его пособниками пока ещё обстреливаются.

Могу привести один маленький пример, за что родители мне высказывали большие слова благодарности, просили передать их Вам. После того, как 4 мая мы начали переселение, буквально через два дня в Токмакскую школу был прилёт. И благодаря тому, что дети были уже все перемещены, никто не пострадал. За это Вам от родителей огромное спасибо.

Владимир Владимирович, по 1 сентября хотел сказать пару слов, это очень важно, это второй [День знаний] в нашей жизни, когда мы присоединились, вернулись домой. Сергей Владиленович [Кириенко] вопрос держит на контроле, буквально вчера он был, мы проверяли школы, инспектировали. Все дети, могу сказать с уверенностью, обеспечены учебниками. В школах в полном объёме работают все образовательные и развивающие мероприятия, проводятся кружки. Выплачен в полном объёме учителям, которые ведут внеклассное чтение, объём денег, и также [это] предусмотрено в бюджете. Все школы охраняются по лицензии Росгвардии, во всех школах сегодня у нас обеспечение педагогов и заведений бесплатным питанием, дети 1–4 классов получают в полном объёме. За это Вам тоже огромное спасибо, я встречался с учителями, и просили меня передать.

Также могу сказать, что сухопутный маршрут – это тоже, считаю, важная тема, – который сегодня проходит вокруг Азовского моря, которое стало нашим внутренним, он, проходя через Запорожскую область, в полном объёме работает. И надо сказать, очень высокая проницательность Правительства, Ваша в том, что была вовремя сделана дорога, потому что сегодня она очень пригодилась. Нацисты продолжают, конечно, бить по инфраструктуре, Крымский мост для них является целью, мы это понимаем, и то, что было сделано, сегодня даёт свои плоды.

Люди едут через Запорожскую область, благодарят, и вполне честно говорю, что прямо говорят: спасибо. Я не знаю, как по всей России, сейчас не бываю, но у нас прямо говорят: за дорогу спасибо. За это должен также передать Вам слова благодарности.

И эти слова – не просто слова. Так как мы проводим постоянно социологию, мы видим, как люди в социологических опросах говорят про то, что делает Россия на территории, как это происходит, с какой заботой сегодня к людям относятся все наши социальные ведомства. Очень высокой оценкой нашей работы является социология, Вы можете посмотреть, которую мы делаем системно. 87 процентов поддержки сегодня мы имеем в Запорожской области Вас как руководителя страны; партии, которую мы с Вами возглавляем каждый на своём месте – «Единая Россия» имеет 71 процент [поддержки]. На выборах мы уверены в том, что «Единая Россия» получит заслуженный результат за те работы, которые сегодня проводятся под Вашим руководством.

Мы сформировали, если я уж говорю за выборы, в полном объёме список депутатов законодательного собрания. Возглавляет этот список Батаршин Роман Юзефович, которого мы предлагаем на должность руководителя заксобрания, и весь список, который прилагается, хотел бы Вас с ним ознакомить и сказать, что к выборам мы полностью готовы. И главной готовностью являются наши дела, которые для нас сегодня являются основой и главной задачей, поставленной Вами и Правительством Российской Федерации.

Также могу сказать о стратегической концепции социально-экономического развития Запорожской области. Документ достаточно большой, я его весь не принёс. Я только хотел буквально пробежаться по стратегии, которую мы предлагаем и просим Вашей поддержки, потому что этот документ у нас является основой выбранной программы, с которой мы идём на выборы.

Когда-то в 2017 году я услышал Ваше выступление в Пекине, 14 мая, Вы сказали: большая Россия – это не абстрактная геополитическая схема, это цивилизационный проект, устремлённый в будущее. И Вы знаете, уже тогда, в 2017 году, я понимал те нотки, которые были в этих словах. Я понимаю прекрасно, что наш Русский мир является безграничным. Но за него надо бороться. И многие политические деятели, такие как Петр I, Анна Иоанновна, они силой оружия брали, и Крым брали, но вынуждены были уйти. И только Екатерина благодаря своей мудрости и Потёмкину, построив города, обеспечив людей экономически, смогли создать форпост России на Юге.

Таким же точно форпостом, мы считаем, должна стать Запорожская область, имея своё очень выгодное геополитическое и логистическое значение. В правом верхнем углу [в презентации] я обозначил на карте наше очень выгодное, я считаю, положение Запорожской области для всех путей, пересечение.

В.Путин: Потенциал очень большой.

Е.Балицкий: Просто защитить людей было бы мало, самая главная задача – чтобы они оставались и жили там. Для этого необходимо создать целый ряд экономических предпосылок, условий, чтобы люди жили, любили друг друга, и от этой любви там рождались дети.

Используя пример военно-гражданской администрации прошлого года, мы не пошли путём проб и ошибок, которые были в Донецкой, Луганской республиках, какие-то ошибки, может быть, были и в Крыму. Мы пытались, максимально используя [опыт] коллег из этих областей, не делать ошибки и старались сделать так, чтобы было максимально эффективное управление экономикой. Таким образом, мы создавали государственные предприятия. Считая, что государство – самый главный, ответственный в этом вопросе «оператор» жизни людей, мы создали 20 таких государственных компаний, как «Государственный зерновой оператор», «Мелитопольская железная дорога», государственный оператор «Бердянский [морской торговый] порт», структура, которая охраняет школы и другие объекты, – это всё государственные органы. У нас каждый четвертый человек сегодня работает в государственном секторе. Пока проходит СВО, мы считаем, что это правильно. После окончания СВО, конечно – может, не самое популярное слово, – будет происходить разгосударствление экономики. На сегодняшний день это позволило нам сохранить брошенные предприятия, создать в них экономический потенциал, вернуть хотя бы – не всегда сто процентов, но бóльшую часть экономического потенциала.

Мы это делали в первую очередь исходя из социальной справедливости. Мы не хотели, чтобы люди чувствовали, что ушли, убежали одни олигархи – пришли другие. Поэтому на основе государственно-частного партнёрства мы передаём предприятия в управление, оставляя за государством как минимум 25 процентов. Нам это позволяет и дополнительно накапливать бюджет Запорожской области. Так, кстати, пример приведу, в Татарстане. Через эту конструкцию мы в принципе разработали большую структуру, которая до конца СВО должна будет и помогать финансово, и создавать инновационно-образовательные платформы, в которых детские сады, школы, вузы, СПО, которые смогут развиваться, учиться и образовываться таким образом, как мы себе представляем. Восстановление соборов, памятников.

Это позволит нам создать акционерное общество «Новое Приазовье», в которое мы войдём государственной собственностью, которая передана на основе частно-государственного партнёрства. То есть, если фермер пришёл, он про деньги – пожалуйста, работай. Но если мы тебе даём субсидию, если мы тебе передали, то ты, пожалуйста, занимайся тем, что мы можем тебе обеспечить. Речь идёт вот о чём. Допустим, в Российской Федерации на сегодняшний день, по нашим данным, недостаточно развито производство ткани. Сеять пеньку мы можем в Запорожской области. Пенька, техническая конопля, даёт нам возможность грубую одежду шить, и это то, что мы субсидируем. Но, кстати, это также и порох. Поэтому плановое ведение хозяйства – это то, на что мы можем в этой ситуации влиять, на производство всех видов – это из советского прошлого, которое, мы считаем, было бы достаточно неплохо [реализовать].

В.Путин: Лубяные культуры, да?

Е.Балицкий: Да.

Я Вам, Владимир Владимирович, не буду рассказывать всю конструкцию, это займёт очень большое количество времени. Прошу нашу инициативу поддержать, я обсудил её, конечно, с Сергеем Владиленовичем [Кириенко], с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным] – у него немножко по поводу государственной формы собственности есть своё мнение, но тем не менее они в целом поддержали нашу конструкцию, и, если Вы не возражаете, есть письмо, прошу Вас о Вашей поддержке нашей конструкции, для того чтобы могли министерства, ведомства взять его в проработку.

В.Путин: Конечно, поддержим.

Только, знаете, мне бы хотелось услышать Вашу оценку вопроса, который, я думаю, является очень острым и важным, – энергетика. Недостаток энергоресурсов сейчас влияет на все сферы жизни, но здесь какие перспективы и какая нужна помощь?

Е.Балицкий: Мы встречались с Министром [энергетики Николаем] Шульгиновым, мы передали, по решению рабочей группы Марата Шакирзяновича [Хуснуллина] до 35 тысяч киловольт мы оставили себе, а всю «высокую» мы отдали Министерству энергетики. Мы также передали наши генерирующие ёмкости, мощности по ветрогенераторам, если правильно сказать. Также, конечно, Вашим решением мы передали атомную станцию и передадим тепловую станцию. Мы оставляем себе всё, что ниже 35. Наша область является транзитной, поэтому, когда мы продвинем линию фронта, у нас будут очень хорошие доходы с того, что мы будем получать с транзита через Запорожскую область. Мы обеспечены электроэнергией. Конечно, мы бы справились: если бы оставили себе всю «высокую», я думаю, то мы вытянули бы, потому что полтора года мы её, в общем-то, содержали, но это решение мы будем поддерживать.

В.Путин: И вопрос о газификации остаётся ещё, да?

Е.Балицкий: Да. У нас четыре района пока ещё не газифицированы из 13, частично не газифицированы, это юг – Приморский район и выше.

Мы продолжим газификацию. Сегодня, когда прошла новая труба, которая была проложена решением Правительства, когда нацистская власть отключила Запорожскую область, мы проложили трубу от «Донбассгаза» по низу нашей области. Сегодня эта труба отлично обеспечивает в полном объёме всю Запорожскую область. Как раз эти районы попадают… По «высокой» мы возьмём от них и по «низкой» уже запитаем эти районы. Они как раз находились в этой зоне. Эта работа всё равно должна была быть сделана, и мы рассчитываем – в ближайший год, думаю, выполним. У нас будет газификация, я честно говорю, до 100 процентов.

В.Путин: Отлично, к этому надо стремиться. Уверен, что у вас получится.

Я вижу, что вся Ваша команда мобилизована в самом хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь на то, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которых и людям приходится жить, и вам приходится работать. Всё-таки ситуация стабилизируется в экономике, в социальной сфере. Конечно, ещё очень многое нужно сделать для восстановления, будем делать обязательно, будем вам помогать.

Е.Балицкий: Спасибо.