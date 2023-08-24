Налоговые органы совместно с МФЦ проводят акцию «Налоговые уведомления – через портал «Госуслуги»

В ходе акции сотрудники налоговых органов будут оказывать содействием гражданам в подключении возможности получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности по имущественным налогам и НДФЛ через портал «Госуслуги». Напомним, что данная опция появилась в июле текущего года, она позволяет налогоплательщику узнавать о начислениях вовремя и дает возможность оплачивать налоги онлайн через портал «Госуслуги».
Акция будет проводиться на территории всей республики. С перечнем офисов МФЦ, в которых будут работать мобильные налоговые офисы, можно ознакомиться по ссылке.
Также в рамках акции посетители МФЦ смогут:
подключиться к сервисам ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Информирование о задолженности»;
получить ответы на интересующие вопросы по налогам.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.