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24 Августа , 10:54

Налоговые органы совместно с МФЦ проводят акцию «Налоговые уведомления – через портал «Госуслуги»

В офисах МФЦ в период с 21 по 25 августа в рамках акции «Налоговые уведомления – через портал «Госуслуги» будут работать мобильные офисы налоговой службы

В ходе акции сотрудники налоговых органов будут оказывать содействием гражданам в подключении возможности получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности по имущественным налогам и НДФЛ через портал «Госуслуги». Напомним, что данная опция появилась в июле текущего года, она позволяет налогоплательщику узнавать о начислениях вовремя и дает возможность оплачивать налоги онлайн через портал «Госуслуги».
Акция будет проводиться на территории всей республики. С перечнем офисов МФЦ, в которых будут работать мобильные налоговые офисы, можно ознакомиться по ссылке.
Также в рамках акции посетители МФЦ смогут:
  подключиться к сервисам ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Информирование о задолженности»;
  получить ответы на интересующие вопросы по налогам.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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"Стерлитамакский рабочий"

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