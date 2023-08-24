«Предложили заработать»: Зачем в России поджигают релейные шкафы на железной дороге

Злоумышленники обычно выбирают безлюдные перегоны на приличном расстоянии от станций. Так, например, в текущем году в Уфе правоохранители задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Среди задержанных также оказались студенты учебных заведений и подростки. По версии правоохранителей, они подожгли релейный шкаф на перегоне Карламан-Приуралье. После этого они решили поджечь второй шкаф недалеко от станции Уршак. Злоумышленников задержали на месте предполагаемого преступления в балаклавах и с горючей жидкостью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Приготовление к преступлению», а по первому поджогу заведено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Также в текущем году суд Челябинска заключил под стражу жителя Башкирии, задержанного ФСБ по подозрению в диверсии на Южно-Уральской железной дороге. По версии следствия, по указанию неустановленного лица он поджег несколько релейных шкафов между станциями Хребет и Флюсовая в Челябинской области.

По информации правоохранительных органов, житель Башкортостана являлся сторонником украинских националистов и состоял в группе признанной террористической и запрещенной на территории России организации «Легион «Свобода России» в одном из мессенджеров, где и получил от неустановленного лица указание совершить диверсию. Сколько платят и что грозит поджигателям.

Задержанные ранее поджигатели утверждают, что неизвестные через мессенджеры предлагают им подзаработать таким способом: гонорар за уничтоженный шкаф обычно составляет от 5 до 30 тысяч рублей на электронный кошелек. Нередко на это клюют подростки, не задумывающиеся о том, что им предлагают совершить преступление. После поимки поджигателей обычно заводится уголовное дело по статье, подразумевающей наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества. По этой статье человека могут лишить свободы на пять лет. Но известны случаи, когда следственные органы возбуждают дело по статье за совершение или подготовку к террористическому акту, и наказание за это будет гораздо серьезнее. Например, статья, которую вменяют подозреваемому из Башкирии, предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Почерк у всех преступлений примерно схож: релейный шкаф вскрывается с помощью слесарных инструментов, затем находящиеся в нем оборудование заливается горючей жидкостью и поджигается. Почему поджигают именно релейные шкафы? Из информации, размещенной в открытых источниках, следует, что используемые на железной дороге релейные шкафы обычно устанавливают на перегонах или в границах станции. В таких шкафах с достаточно серьезной защитой от проникновения посторонних, находится аппаратура систем железнодорожной автоматики и телемеханики, помогающая следить за движением поездов на конкретном перегоне. После происшествий с релейными шкафами сотрудники железной дороги обычно заявляют, что поджог оборудования не повлиял на график движения электричек, а также пассажирских и грузовых поездов.

Тем не менее известны случаи, когда сбои на железной дороге все-таки случались. Например, по данным челябинских СМИ, в результате возгорания на железной дороге были задержаны несколько пассажирских поездов, максимально – на 1 час 17 минут. Судя по всему, неизвестные руководители поджигателей надеются устроить на железных дорогах страны хаос. Но, судя по тому, что после поджогов даже сбои в графиках движения поездов единичны, системы безопасности железнодорожной сети России демонстрируют лишь минимальную уязвимость.