Радий Хабиров принял участие в IV Молодёжном гражданском форуме Приволжского федерального округа «Йыйын молодёжи – 2023»

Руководитель региона поприветствовал участников мероприятия, вручил молодым активистам почётные знаки «Доброволец Башкортостана» и пообщался с ребятами в неформальной обстановке.

– Скажу от души – вы – самая лучшая молодёжь. Вы умные, яркие, целеустремлённые. Мы – старшие товарищи – вас очень любим и хотим, чтобы у вас сложилась замечательная жизнь, – сказал Радий Хабиров. – В то же время мы смотрим на вас как на нашу опору. Опору нашего государства, нашего родного Башкортостана. Смотрим как на тех, кто подхватит флаги из наших рук и поведёт нашу страну, нашу республику вперёд. Растите, дерзайте, творите. У вас всё получится.

Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев отметил высокий уровень организации и актуальность повестки форума.

– Башкортостан – лидер Приволжского федерального округа по количеству молодёжи. Здесь очень сильная молодёжная политика, созданы отличные условия для личностного роста ребят, – сказал Олег Машковцев. – И сегодня мы видим, что «Йыйын молодёжи» становится большим межрегиональным проектом. Большое спасибо вам, Радий Фаритович, за его поддержку. Направления работы форума очень актуальны для будущего развития страны. Желаю всем его участникам найти здесь друзей, получить новые знания и зарядиться позитивной энергией.

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После приветствия участников форума Радий Хабиров и Олег Машковцев приняли участие в командном квесте по сборке и запуску деревянных моделей самолётов, а затем пообщались с делегатами форума и ответили на волнующие их вопросы.

Так, студенты поинтересовались возможностью прохождения практики в учреждениях и организациях региона. Радий Хабиров напомнил, что на встрече с выходцами из республики поручил Минобрнауки создать реестр предприятий и организаций, где могли бы проходить практику студенты, обучающиеся за пределами Башкортостана.

Ещё один вопрос касался возможности поддержки Правительства республики при участии в заявочных кампаниях на получение федеральных грантов. Руководитель региона поддержал это предложение. Содействие таким инициативам будет оказывать Молодёжный проектный офис Башкортостана.

Также студентов волнуют критерии участия в программе «Земский учитель». Один из них заключается в том, что место работы в сельской местности должно быть не ближе 50 км от места прописки кандидата на господдержку. При этом после получения образования многие молодые педагоги, которые родились в сельской местности, хотели бы вернуться преподавать в родные деревни и сёла.

– Я не сторонник излишней бюрократизации. Если молодой человек после педагогического вуза идёт работать в сельскую школу, мы это приветствуем, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому мы изучим механизм и критерии предоставления грантов. Главное, чтобы человек пришёл на село.

Руководитель региона также сообщил о проработке возможностей дополнительной поддержки башкирских историко-культурных центров в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и других субъектах.

– У наших историко-культурных центров за пределами Башкортостана было хроническое недофинансирование, поэтому мы будем поэтапно выправлять эту ситуацию, направлять на их развитие дополнительные средства, – отметил Радий Хабиров.

В завершение встречи Глава Башкортостана поблагодарил делегатов форума за содержательную беседу и пригласил к участию в следующих слётах «Йыйын молодёжи».

– Башкортостан – гостеприимный регион. Мы будем и дальше развивать эту дискуссионную площадку. Ждём вас всех на очередном гражданском форуме, – резюмировал Радий Хабиров. – Нам всегда приятно, когда в республику приезжают ребята из других регионов обменяться интересным опытом и практиками.

Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев отметил, что «Йыйын молодёжи» стал одним из крупнейших форумов на территории округа.

– Я второй раз участвую в этом слёте и вижу, что он собирает очень большое количество неравнодушных молодых людей, – сказал он. – Важно, что вас объединяют общие цели, что вы общаетесь, дружите, стремитесь делиться своим опытом и делать нашу страну лучше.