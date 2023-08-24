Саммит БРИКС

В.Путин: Уважаемый Президент Рамафоза, уважаемый Президент Лула, уважаемый Премьер-министр Моди, уважаемый Председатель Си Цзиньпин!

Дорогие друзья, коллеги!

Прежде всего хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за всё, что они сделали в ходе своего председательства в БРИКС в этом году.

Выступившие коллеги уже дали положительную оценку деятельности БРИКС, и в целом мы эти оценки разделяем. Наша «пятёрка» по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется.

Главное – мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития. Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося неоколониализма.

Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжёлому кризису на Украине. Сначала с помощью западных стран был совершён антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет.

Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за своё будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе.

Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами.

Уважаемые коллеги, главное, что все мы единодушно выступаем в пользу многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве.

Из года в год государства БРИКС наращивают свой потенциал. Как уже было сказано, доля «пятёрки», где проживает более трёх миллиардов человек, в глобальном ВВП уже превысила по паритету покупательной способности долю так называемой «Группы семи». За прошедшее десятилетие инвестиции государств БРИКС в глобальную экономику выросли вдвое, а совокупный экспорт достиг 20 процентов от общемирового показателя.

Успешно реализуется Стратегия экономического партнёрства государств объединения до 2025 года. В частности, укрепляется пятистороннее сотрудничество по таким направлениям, как диверсификация цепочек поставок, дедолларизация и переход на национальные валюты во взаимных расчётах, цифровая экономика, поддержка малых и средних предприятий, справедливый трансфер технологий. И естественно, инициативное участие в этих процессах принимают бизнес-круги. Большая работа проводится по линии Делового совета и Женского делового альянса БРИКС, о котором хозяин нашей сегодняшней встречи, Президент Рамафоза, уже сказал, и руководители этих организаций присутствуют на данном заседании.

Важным приоритетом взаимодействия БРИКС является создание новых устойчивых, безопасных транспортных магистралей. Выступая перед участниками Делового форума БРИКС, я уже говорил об актуальности ускоренного развития трансконтинентальных маршрутов, таких как коридор «Север – Юг», который соединит российские порты в северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана и в будущем сможет обеспечить ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов.

Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом «Север – Юг», но и в более широком плане – вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных. В случае согласия партнёров российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году.

И конечно, мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами «пятёрки» в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд. Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта.

Мы также настроены активно участвовать в реализации достигнутых договорённостей о создании совместной рабочей группы по ядерной медицине, заинтересованы в скорейшем переводе в практическую плоскость деятельности Альянса БРИКС по сотрудничеству в среднем профессиональном образовании и всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться.

Уважаемые коллеги!

В следующем году председательство в БРИКС перейдёт к России. Наше председательство будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, которые примут свыше десятка российских городов.

При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани: конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам. Там же состоятся мероприятия в хорошо зарекомендовавшем себя формате «БРИКС плюс/аутрич».

В ходе нашего председательства мы намерены сделать всё, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения. Будем осуществлять плотную координацию с партнёрами по внешнеполитическому досье, сообща работать на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, продолжать практику регулярных встреч высоких представителей по вопросам безопасности.

Конечно, будем уделять первостепенное внимание таким остро стоящим задачам, как борьба с терроризмом и распространением террористической идеологии, а также противодействие отмыванию денег и возвращение активов, полученных преступным путём.

Кстати, признательны партнёрам за оказанную поддержку в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег [ФАТФ]. Рассчитываем, что такой солидарный настрой сохранится и в будущем.

Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации Стратегии экономического партнёрства БРИКС до 2025 года и выработке новых, долгосрочных ориентиров сотрудничества. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов.

Безусловно, в числе российских приоритетов – наращивание партнёрства в сфере науки и инноваций, здравоохранения, образования, развитие гуманитарных связей в целом. Культурное и цивилизационное многообразие является одной из несущих опор нового многополярного миропорядка, подразумевает создание целостного, свободного пространства культурного обмена, искусства, творчества.

Как представляется, назрел совместный с партнёрами по БРИКС, кстати, и партнёрами по ШОС, – для нас важно, – и с партнёрами по СНГ, другими странами серьёзный разговор о будущем культуры в мире, о сбережении и приумножении мирового культурного наследия. Кстати, площадкой для такого диалога мог бы стать девятый международный культурный форум, который уже запланировано провести в городе Санкт-Петербурге в России с 16 по 18 ноября этого года.

И, разумеется, Россия продолжит всемерно содействовать дальнейшему развитию контактов в области спорта и молодёжных обменов. В частности, в июне 2024 года намечены Игры БРИКС. Будем рады приветствовать команды из стран объединения и на проводимом в следующем году в Казани международном турнире «Игры будущего». Эти соревнования представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Хорошая возможность для контактов и дружеского общения представится в марте 2024 года в Сочи на Всемирном фестивале молодёжи.

В заключение хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Россия в ходе своего председательства будет самым конструктивным образом взаимодействовать с партнёрами по «пятёрке» в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти.

Благодарю вас за внимание.