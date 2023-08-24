Старшеклассники Башкортостана будут учить историю по новым учебникам

Запрос на новый учебник поступил от учителей страны и был продиктован дефицитом информации, которую приходилось искать в других источниках.

Над созданием учебника трудились Владимир Мединский, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России, и академик Александр Чубарьян. В новом учебнике – наиболее полная историческая картина по значимым событиям, которые происходили в России и мире.

– Мы преодолели этот недостаток [европоцентричность], причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире, – уточнил Александр Чубарьян.

Единый учебник истории содержит 4 тома – «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов. К началу следующего учебного года будут готовы учебники истории для 5-9-х классов – школы страны получат полную единую линейку истории.

В школах Башкортостана ученики старших классов тоже приступят к изучению истории по новым учебникам – об этом позаботился Минобр республики. Преподаватели истории образовательных учреждений СПО тоже ждут новый учебник:

– Уверена, что единый учебник нужен. Важно, чтобы в нем факты подкреплялись историческими источниками – архивными данными. Исходя из новых реалий, хочется, чтобы учебник помогал формировать у детей критическое мышление, воспитывать думающих людей и самое главное – патриотов своей Родины, – считает Ляйсан Ушиярова, преподаватель истории многопрофильного профессионального колледжа г. Благовещенска.

– Безусловно, такой учебник нужен. Единый подход необходим для формирования у обучающихся достоверных исторических знаний.

Усилит учебник, на мой взгляд, добавление фактов о героях и участниках СВО и роли Российской Федерации в современности, - поделилась мнением Александра Чухнина, преподаватель истории Салаватского индустриального колледжа.

Новый учебник, по словам его авторов, отличается от предыдущих отсутствием политизированности и объективным изложением исторической хроники.