Телефонный терроризм приобретает широкое распространение

В результате не только нарушается нормальный ритм жизнедеятельности, но и люди испытывают сильнейшее эмоциональное напряжение, а правоохранительные органы вынуждены отвлекать силы и средства от выполнения текущих задач, тратя, к тому же, бюджетные деньги. Так, например, злую шутку провернул житель республики 9 февраля текущего года. Оказавшись после мелкого хулиганства в камере предварительного заключения отдела полиции в Уфе он не нашел лучшего способа оказаться на свободе или как-то изменить ситуацию, чем позвонить со своего мобильного телефона по экстренному номеру 102. Дежурному он заявил, что в отделе полиции заложена бомба. Бомбы в отделе к счастью не было, а уже не юного телефонного хулигана отправили в суд, но уже не по той причине по которой он оказался в КПЗ изначально, а по ходатайству следователя, который попросил суд отправить мужчину под стражу. По данному факту Ленинский райсуд Уфы принял решение изолировать от общества в следственном изоляторе 47-летнего уфимца, который является фигурантом уголовного дела в заведомо ложном сообщении о теракте. Также в текущем году правоохранители разоблачили работника школьной столовой одного из общеобразовательных учреждений Стерлитамака, который четырежды писал на электронный адрес школы, где трудился, письма о том, что в учреждении готовится теракт. Свои странные действия он пояснил хулиганскими побуждениями. Разумеется после каждого тревожного сообщения в школу приезжали с проверками экстренные службы, однако к счастью они выясняли лишь то, что сообщения об угрозах были ложными. Однако заведомо ложные сообщения об актах терроризма являются уголовным преступлением, фигурантом которого и стал незадачливый работник столовой образовательного учреждения. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии хулигана выявили, а он в свою очередь признался в содеянном, и признался, что «наводил шороху» из хулиганских побуждений. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что мужчине предстоит пройти судебно-психологическую экспертизу. Сейчас работник столовой под подпиской о невыезде, а грозит ему наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Кроме того правоохранительные органы столкнулись с новой волной преступлений террористической направленности. Доведенные до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах. При этом в силовых структурах отмечают, что участие в преступлении пусть и в результате обмана не освобождает совершивших их лиц от ответственности. Так, например, 31 июля полицейскими, охранявшими военный комиссариат по Центральному и Советскому административным округам Омска, была задержана студентка педагогического колледжа. Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и заявил, что на ее имя мошенники оформили кредит и похитили деньги. После этого он предложил отомстить сотрудникам отделения банка, в котором был выдан кредит, сообщив вместо кредитного учреждения адрес военкомата, и предложил поджечь его. До задержания студентка успела облить дверь легко воспламеняющейся жидкостью. О том, что она совершила нападение на военкомат, задержанная, по ее словам, не знала. В тот же день по заданию мошенников пенсионерка подожгла здание военкомата Калуги, забросив стеклянную бутылку с горючим веществом в проем окна первого этажа. Злоумышленницу задержали на месте преступления, пожар потушили. В подмосковном Подольске за поджог двери центрального входа в военкомат сотрудники полиции задержали менеджера ресторана, ранее судимого за мошенничество с использованием электронных средств платежа. По словам молодого человека, ему позвонили из Центробанка и убедили взять в кредит 35 тыс. рублей, которые он перевел на счет, указанный звонившему. В дальнейшем, чтобы прекратить «мошеннические действия», ему предложили поджечь военкомат. Через несколько часов на подольский военкомат напали снова – на этот раз бутылку с зажигательной смесью в дверь бросил пенсионер. Ранее по требованию мошенников он взял в Сбербанке кредит 2,5 млн рублей, которые затем перевел на их счет. Ему после поджога пообещали вернуть часть денег. А в Казани гражданка получила от неких правоохранителей по телефону задание о поджоге здания Военного комиссариата Республики Татарстан для поимки злоумышленников, совершавших дистанционные махинации. Девушка бросила в здание бутылку с зажигательной смесью, но пожара не произошло. В Феодосии 51-летняя учительница русского языка одной из местных школ бросила в сторону военного комиссариата бутылку с зажигательной смесью. Женщину задержали на месте преступления, возбудив дело о хулиганстве. На допросе она сообщила, что стала жертвой украинских спецслужб. По словам педагога, она действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили ее совершить этот поступок. Она также заявила, что оформила на себя кредит на 3 млн рублей и перевела его по реквизитам, который ей указали звонившие. Подобные случаи регулярно происходили в России после начала спецоперации на территории Украины, но впервые массовые атаки были зарегистрированы именно 31 июля. В отношении поджигателей по результатам доследственных проверок будут возбуждены уголовные дела, в том числе, возможно, за преступления террористической направленности.