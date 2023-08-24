Как обратиться за помощью к финансовому омбудсмену

По итогам рассмотрения жалобы заёмщику должны дать ответ:

полное удовлетворение требований;

частичное удовлетворений требований;

отказ в удовлетворении требований.

Если кредитор оставил претензию заёмщика без ответа, либо заёмщик недоволен принятым решением, он имеет право обратиться с ней в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

Жалобу здесь также обязаны будут рассмотреть минимум за 15 рабочих дней (если не потребуется техническая экспертиза и дело решают без посредников) и максимум за 40 рабочих дней (если есть нужда в проведении экспертизы и дело ведётся через посредников). В любом случае, это короче, чем если бы заёмщик подавал иск в суд.

Отправить обращение СОДФУ можно двумя путями:

обычной почтой;

онлайн.

Обращаться к финомбудсмену также можно не напрямую, а с помощью представителя. В этом случае необходимо приложить к указанным ниже материалам ещё и доверенность на представление интересов.

Если вы отправляете почтой письменную жалобу, укажите в ней следующие моменты:

Персональную информацию: ФИО, данные паспорта, дату рождения, адрес регистрации и проживания, контакты.

Название компании, к которой есть претензии.

Предмет спора, сумму претензии и номер договора с компанией.

Копию заявления кредитору и копию его ответа.

Квитанции, расписки и прочие документы по делу.

К форме нужно будет прикрепить следующие документы:

копию заявления в банк или МФО;

копию ответа банка или МФО;

договор кредита или займа;

другие документы для подтверждения спора.

Если в процессе подачи жалобы у заёмщика возникают вопросы, он может позвонить по контактному номеру 8 (800) 200-00-10 и получить консультацию специалиста СОДФУ или записаться на личный приём (ведётся по видеосвязи).

У вас возник спор с микрофинансовой организацией? Рассказываем в карточках, как в такой ситуации поможет финансовый уполномоченный.