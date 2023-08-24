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24 Августа , 16:02

У вас возник спор с микрофинансовой организацией?

Когда заёмщик считает, что его права нарушили, закон даёт ему возможность пожаловаться на это финомбудсмену не позднее чем через три года со дня нарушения. Однако первый обязательный этап — жалоба непосредственно в кредитную организацию, с которой случился конфликт. Заёмщик направляет кредитору заявление со списком претензий, которое обязаны рассмотреть за 15 рабочих дней после получения, если срок нарушения составляет не более шести месяцев, и 30 рабочих дней для всех иных случаев. К заявлению нужно приложить документы: подтвердить факт получения услуги, по которой возникла претензия, у данного кредитора.    

У вас возник спор с микрофинансовой организацией?
У вас возник спор с микрофинансовой организацией?

Как обратиться за помощью к финансовому омбудсмену

 

По итогам рассмотрения жалобы заёмщику должны дать ответ:

  • полное удовлетворение требований;
  • частичное удовлетворений требований;
  • отказ в удовлетворении требований.

Если кредитор оставил претензию заёмщика без ответа, либо заёмщик недоволен принятым решением, он имеет право обратиться с ней в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

Жалобу здесь также обязаны будут рассмотреть минимум за 15 рабочих дней (если не потребуется техническая экспертиза и дело решают без посредников) и максимум за 40 рабочих дней (если есть нужда в проведении экспертизы и дело ведётся через посредников). В любом случае, это короче, чем если бы заёмщик подавал иск в суд.

Отправить обращение СОДФУ можно двумя путями:

  • обычной почтой;
  • онлайн.

Обращаться к финомбудсмену также можно не напрямую, а с помощью представителя. В этом случае необходимо приложить к указанным ниже материалам ещё и доверенность на представление интересов.

Если вы отправляете почтой письменную жалобу, укажите в ней следующие моменты:

  • Персональную информацию: ФИО, данные паспорта, дату рождения, адрес регистрации и проживания, контакты.
  • Название компании, к которой есть претензии.
  • Предмет спора, сумму претензии и номер договора с компанией.
  • Копию заявления кредитору и копию его ответа.
  • Квитанции, расписки и прочие документы по делу.

 

К форме нужно будет прикрепить следующие документы:

  • копию заявления в банк или МФО;
  • копию ответа банка или МФО;
  • договор кредита или займа;
  • другие документы для подтверждения спора.

Если в процессе подачи жалобы у заёмщика возникают вопросы, он может позвонить по контактному номеру 8 (800) 200-00-10 и получить консультацию специалиста СОДФУ или записаться на личный приём (ведётся по видеосвязи).

У вас возник спор с микрофинансовой организацией? Рассказываем в карточках, как в такой ситуации поможет финансовый уполномоченный.

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"Стерлитамакский рабочий"

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