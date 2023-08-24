По итогам рассмотрения жалобы заёмщику должны дать ответ:
Если кредитор оставил претензию заёмщика без ответа, либо заёмщик недоволен принятым решением, он имеет право обратиться с ней в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного.
Жалобу здесь также обязаны будут рассмотреть минимум за 15 рабочих дней (если не потребуется техническая экспертиза и дело решают без посредников) и максимум за 40 рабочих дней (если есть нужда в проведении экспертизы и дело ведётся через посредников). В любом случае, это короче, чем если бы заёмщик подавал иск в суд.
Отправить обращение СОДФУ можно двумя путями:
Обращаться к финомбудсмену также можно не напрямую, а с помощью представителя. В этом случае необходимо приложить к указанным ниже материалам ещё и доверенность на представление интересов.
Если вы отправляете почтой письменную жалобу, укажите в ней следующие моменты:
К форме нужно будет прикрепить следующие документы:
Если в процессе подачи жалобы у заёмщика возникают вопросы, он может позвонить по контактному номеру 8 (800) 200-00-10 и получить консультацию специалиста СОДФУ или записаться на личный приём (ведётся по видеосвязи).
У вас возник спор с микрофинансовой организацией? Рассказываем в карточках, как в такой ситуации поможет финансовый уполномоченный.