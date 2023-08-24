В Стерлитамаке проинспектировали капитальный ремонт школ

Сегодня первый заместитель главы администрации города Эмиль Шаймарданов и прокурор города Дмитрий Коровкин посетили школы №19 и №30, в которых завершается капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».



В школе №19 обновили входную группу, заменили дверь, в ближайшие дни на козырьке появится новая световая вывеска с номером школы. На входе установили турникеты и рамку металлоискателя. На этажах, а также по периметру школы появились камеры видеонаблюдения.



Рабочие приступили к установке школьной мебели, в классах повесили новые доски. По словам директора школы, в ближайшие дни приступят к монтажу электронного оборудования. Спортивный зал и комната приёма пищи также практически готовы: покрасили стены, уложили плитку, приступают к монтажу светильников. На днях подрядчик начнёт укладку нового асфальта и монтаж забора. Прокурор города Дмитрий Коровкин поручил ускориться, чтобы до 1 сентября все работы было полностью завершены.



Как рассказала директор Алёна Марченко, школьники обучаться будут в этом корпусе школы. В другом корпусе пока будут проходить занятия по дополнительному образованию. Планируется, что дети села Барятино, который сейчас активно застраивается рядом с микрорайоном Первомайским, также будут посещать школу №19.



В школе №30 обновили забор по периметру, завершают покраску фасада и ремонт крыльца. Подрядчик уже начал укладку асфальтового покрытия, после этого во дворе школы установят велопарковку.



Внутри школы работы уже подходят к концу, рабочие устанавливают мебель в классах. На этажах постелили новый линолеум, повесили новые жалюзи. На лестницах заканчивают красить стены и монтировать перила. На этажах повесили камеры видеонаблюдение, будет работать беспроводной интернет.



В спортивном зале готовят основание под линолеум, приступили к покраске стен. В столовой устанавливают раковины и завершают покраску.



Дмитрий Викторович напомнил о важности соблюдать сроки капитального ремонта, но при этом не забывать о качестве выполненных работ.



Пресс-служба администрации ГО