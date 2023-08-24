В столице Башкирии пройдет конференция по земельно-имущественным вопросам для бизнеса

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Конференция должна стать своего рода навигатором для бизнеса в данной области, потому как анализ поступающих в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ обращений показывает, что вопросы земельного законодательства являются актуальными для представителей бизнеса. Консультации по этой теме, которые мы проводим в Общественной приемной Уполномоченного, всегда собирают большое число предпринимателей, - прокомментировала бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова.

Уполномоченный также отметила, что основным предметом жалоб к остаются такие вопросы, как значительные сроки при рассмотрении заявлений о предоставлении земельных участков в собственность, незаконное изменение вида разрешенного использования публичных земель, предоставленных предпринимателям, проблемы при определении арендных ставок за публичные земельные участки, противоречия в возможностях и привилегиях в законе по налогу на имущество для юридических лиц и ИП, оспаривание кадастровой стоимости, базовые арендные ставки за земельные участки для целей заключения договоров аренды на неразграниченные земли, проблемы при приватизации государственного имущества

- Существующие требования и правила или изменения законодательства в сфере недвижимости зачастую требуют информационного сопровождения и серьезной разъяснительной работы со стороны специалистов, и Конференция как раз должна стать такой площадкой, - подчеркнула Ирина Абрамова.

Конференция состоится 30 августа 2023 года в отеле SheratonРlaza Ufa — Congress Hotel с 14:00 до 18:00. Регистрация участников и запись на индивидуальные консультации по телефону +7 (347) 246-46-97 и на сайте.

Справочно:

Организаторами Конференции являются Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», АНО Агентство РБ по развитию предпринимательства, Медиа-холдинг «РБК-Уфа». Соорганизаторами выступают Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Башкортостан, ГБУ РБ “Государственная кадастровая оценка и технической инвентаризации”, Управление Россреестра по РБ, Корпорация развития РБ.

Онлайн-участникам будет предоставлена ссылка на подключение после регистрации на сайте.