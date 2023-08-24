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24 Августа , 20:00

В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня

Первый этап проекта планируется завершить в 2023 году, а вторая очередь Кампуса будет сдана до конца 2025 года. Проект общей площадью создаваемых объектов более 146 тыс. кв. м станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования

В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня

Подробнее о стадиях создания кампуса — в наших карточках.

В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
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"Стерлитамакский рабочий"

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