В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
Первый этап проекта планируется завершить в 2023 году, а вторая очередь Кампуса будет сдана до конца 2025 года. Проект общей площадью создаваемых объектов более 146 тыс. кв. м станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня
Подробнее о стадиях создания кампуса — в наших карточках.
В Уфе идет работа по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня