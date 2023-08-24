Возникновение личной заинтересованности у государственных гражданских служащих как основание для уведомления о конфликте интересов

Под «конфликтом интересов» понимается ситуация, при которой личная прямая или косвенная заинтересованность должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей. Иными словами – это противоречие личных целей должностного лица с интересами организации или государственного органа, где человек занимает определенную должность.

Под «личной заинтересованностью» же понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом либо состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

При этом конфликт интересов у государственного гражданского служащего возникает, если соблюдается несколько условия одновременно:

1. Государственный гражданский служащий занимает определенную должность. (Конфликт интересов может возникнуть не у всех должностных лиц, а только у лиц, предусмотренных пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

2. Государственный гражданский служащий или его близкие родственники могут получить выгоду. (Чтобы возник конфликт интересов, помимо определенной должности государственного гражданского служащего, у него самого и / или лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного гражданского служащего, должна быть возможность получить выгоду. Она может выражаться в возможности получения денег, имущества и бесплатных услуг, продвижении по службе и т.д.).

3. Государственный гражданский служащий может нарушить интересы общества и государства (Конфликт интересов возникает, если есть именно риск, а не нарушение интересов, при котором наступает уголовная или иная ответственность).

Можно выделить основные примеры ситуаций, в которых есть большая вероятность возникновения конфликта интересов:

- выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и / или лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного гражданского служащего;

- выполнение иной оплачиваемой работы;

- владение ценными бумагами, банковскими вкладами;

- получение подарков и услуг;

- имущественные обязательства и судебные разбирательства;

- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной службы.

Необходимость сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению такого конфликта закреплена в законодательстве Российской Федерации в сфере государственной гражданской службы и противодействия коррупции, а также в соответствующих локальных правовых актах органов государственной власти. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственного гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, рассматриваются на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Комиссия образуется правовым актом государственного органа в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Основной задачей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов является обеспечение соблюдения ограничений и требований о предотвращении конфликта интересов государственными гражданскими служащими.

По результатам мониторинга применения мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам установлено, что в течение 2021-2023 гг. в комиссию Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно – Комиссия, Госкомитет) поступили 2 вида уведомлений от государственных гражданских служащих.



Описание ситуации № 1.

Поступило обращение государственного гражданского служащего о даче согласия на замещение должности в коммерческой организации, отдельные функции по государственному управлению которой входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы. Данное обращение было подано государственным гражданским служащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы.

В связи с тем, что в период прохождения государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Госкомитете государственный гражданский служащий осуществлял функции государственного управления в отношении коммерческой организации, по итогам рассмотрения обращения был сделан вывод о целесообразности вынесения данного обращения для рассмотрения на заседании Комиссии.

Комиссией принято решение о даче согласия государственному гражданскому служащему на замещение должности в коммерческой юридической организации, так как служебные обязанности, которые государственный гражданский служащий планирует выполнять в соответствии со служебной инструкцией не связаны с деятельностью Госкомитета в области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги) на территории Республики Башкортостан.



Описание ситуации № 2.

Государственным гражданским служащим представлено уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Основанием для представления государственным гражданским служащим вышеуказанного уведомления послужило следующее.

В адрес Госкомитета поступило заявление коммерческой организации о рассмотрении материалов и установлении размера платы за подключение по индивидуальному проекту о технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети коммерческой организации. Полномочия по установлению данного размера платы отнесено к компетенции структурного подразделения Госкомитета, в котором государственный гражданский служащий, подавший уведомление, замещает должность государственной гражданской службы Республики Башкортостан. Заказчиком по данному индивидуальному проекту о технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети коммерческой организации является лицо, состоящее в близком родстве с государственным гражданским служащим.

Также государственный гражданский служащий является членом коллегиального органа Госкомитета, созданным для определения основных направлений деятельности Госкомитета и принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе по установлению вышеуказанного размера платы. Установлено, что наличие права голоса при принятии решения коллегиальным органом Госкомитета приводит к возникновению у государственного гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Комиссией принято решение о том, что возникновение личной заинтересованности у государственного гражданского служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов, связано с единичным случаем принятия решения в отношении лица, с которым государственный гражданский служащий состоит в близком родстве, и мерой по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в данном случае является отвод (самоотвод), предполагающий представление государственным гражданским служащим заявления о невозможности дальнейшего исполнения должностных обязанностей при принятии решения коллегиальным органом Госкомитета.



Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе осуществления своей деятельности государственные гражданские служащие, в первую очередь, должны оценивать ситуации и свои действия, а также условия, способные негативно влиять на выполнение своих обязанностей, и, соответственно, ситуации, создающие конфликт интересов, прежде всего, снижают авторитет государственных органов в целом, которые ставят под сомнение непредвзятость и честность государственных служащих.