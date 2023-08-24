Жителям Санкт-Петербурга расскажут об истории башкирской лошади

На выставке «История башкирской лошади» будут представлены уникальные экспонаты из фондов Национального музея Республики Башкортостан, Абзелиловского и Темясовского историко-краеведческих музеев и частных коллекций мастеров-коневодов.

Среди них редкий экспонат — седло, которое было передано старожилами деревни Калмакларово Насибашевской волости Месягутовского кантона (ныне Салаватский район Башкирии) в 1925 году. По преданию, оно принадлежало национальному герою республики, поэту и сказителю Салавату Юлаеву.

Планшетная выставка «Башкирская лошадь» представляет изображения четырех лошадиных голов. Она расскажет об образе коня в башкирской мифологии, о боевом пути башкирских лошадей, об истории кумысоделия в регионе.

Выставки «История башкирской лошади» и «Башкирская лошадь» будут работать в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга по адресу: Набережная реки Мойки, д. 20.



Источник: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-08-24/zhitelyam-sankt-peterburga-rasskazhut-ob-istorii-bashkirskoy-loshadi-3401974