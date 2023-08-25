Для чего оформляют биометрию – идентификацию человека по уникальным биологическим и поведенческим характеристикам?

Это удобно маломобильным гражданам, жителям отдаленных населенных пунктов или тем, кто находится в поездках, предпринимателям, а также тем, кто уже привык все делать через Интернет, без личного посещения организаций.



Кто может использовать ваши биометрические данные?



Только государство. Единая биометрическая система создана по инициативе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. Использование ее невозможно без вашего согласия, и она надежно защищена.



Как узнать есть ли моя биометрия в Единой биометрической системе?



Это можно сделать на Госуслугах. Для этого нужно перейти в раздел «Профиль», выбрать вкладку «Биометрия». Если вы не сдавали свою биометрию, то увидите надпись: «Биометрия не зарегистрирована».



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