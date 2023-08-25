Музей полярников из Уфы открыл выставку в городе на Неве

Участников торжественной церемонии открытия приветствовала первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина. Она поблагодарила музей Арктики и Антарктики за теплую встречу и доброе общение с уфимским Музеем полярников.

- Мы очень любим наш самый молодой музей, - заметила она. – Башкирия далеко от моря. И Музей полярников служит оазисом, который рассказывает о мужестве, подвиге и мечте. Примечательно, что его экспозиция в Санкт-Петербурге совпала с Арктическим салоном, который в эти же дни будет проходить в Петропавловской крепости.

Директор музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова, в свою очередь, отметила, что связи между двумя музеями укрепляются с каждым годом и сегодня их можно назвать дружески профессиональными. Питерцы участвуют в «Альбановских чтениях», уфимцы приезжают на различные выставки в город на Неве.

- Сотрудничество с музеем Санкт-Петербурга имеет для нас огромное значение, - заверила и.о. заведующего Музеем полярников им. В. Альбанова Оксана Мальцева. – Это федеральный музей с большой, почти столетней, историей. Здесь хранятся уникальные первоисточники, значимые для нас. Мы продолжим наше сотрудничество.

Сегодняшняя выставка небольшая. Но главное то, что она рассказывает о великих людях, связывает историю и современность. А в следующем году музей Арктики привезет к нам экспозицию в рамках проекта «Каверин 2.0», посвященную влиянию экспедиции Брусилова-Альбанова на творчество Вениамина Каверина.

Гости выставки в арктическом музее смогли познакомиться с макетом подводной лодки «Уфа», предметами быта, фотографиями, книгами и отрывками из биографий военных моряков – уроженцев Башкирии: Сергея Яновича, Анатолия Лифшица, Владимира Маслова и других. Биография Сергея Яновича, например, сопровождалась чертежами полуподводной лодки – необычного изобретения, которое он создал. За три года существования уфимский музей выпустил три сборника о полярниках-уроженцах РБ и продолжает собирать информацию о них.

- Казалось бы, где море и где Башкирия? Однако около 45 тысяч ребят из республики служили на флоте. 35 уроженцев нашей земли стали адмиралами, - заметил председатель Морского собрания РБ Юлай Муратов на торжественной церемонии открытия выставки. – Сегодня наш регион имеет три подшефных корабля: большой десантный корабль «Иван Грен», корвет «Сообразительный» и подводную лодку «Уфа». Впервые все они в этом году участвовали в параде ВМФ России. Музей полярников обрел огромную популярность среди наших земляков и укрепил связь Башкирии с морем.

Особенно теплой презентация выставки стала благодаря почетным гостям музея – морякам-уроженцам Башкирии, которые добились особых успехов в службе. Это генерал-майор запаса Риф Сахабутдинов; Герой России, капитан 1 ранга запаса Константин Сурков; капитан 1 ранга запаса, начальник контрразведки Военно-морской базы Санкт-Петербурга Асхат Юмагузин и другие.

Выставка «Моряки Башкортостана на службе Отечеству!» будет экспонироваться в музее Арктики и Антарктики до 30 сентября. Рядом с экспонатами разместят QR-коды, по которым все желающие смогут прослушать аудиоэкскурсию.



Источник: https://resbash.ru/news/cotsium/2023-08-24/muzey-polyarnikov-iz-ufy-otkryl-vystavku-v-gorode-na-neve-3403718