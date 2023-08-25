Предприниматели Башкортостана могут получить помощь в развитии бизнеса на Авито

– Совместный проект с Авито позволит предпринимателям Башкортостана эффективно продвигать свои товары и услуги, привлечь новых клиентов. С начала действия программы в республике данной мерой поддержки воспользовались уже 30 предпринимателей, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В рамках программы продавцы, размещающие предложения на «Авито Товарах», при пополнении аванса от 1000 руб. смогут получить бонусы до 60% от суммы пополнения, но не более 60 000 бонусов за весь период участия в программе. Один бонус равняется одному рублю. Эти бонусы можно использовать на оплату до 99% стоимости услуг продвижения своих объявлений.

Предпринимателям сферы услуг также будут начисляться бонусы на продвижение на «Авито Услугах» в течение трех месяцев с начала участия в программе. За первый месяц начисляются бонусы в размере 100% (но не более 10 тысяч в месяц), за второй — 50% (но не более 7 тысяч), за третий — 20% (не более 5 тысяч).

Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденным ИНН, зарегистрированные на Авито как продавцы или исполнители услуг. За последние полгода расходы этих предпринимателей на продвижение и другие платные услуги на «Авито Товарах» не должны превышать 1000 рублей в месяц. Получить бонусы на продвижение на «Авито Услугах» могут предприниматели, у которых за последний год не было активных объявлений на «Услугах».

Программа действует до 15 сентября 2023 года.

Для получения услуги необходимо оставить заявку по ссылке или обратиться в любой из офисов Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан, адреса которых доступны по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать у консультантов Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан по телефону «горячей» линии: +7 (347) 224-99-99.