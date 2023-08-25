В Башкортостане стартовал прием заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель»

– Поддержка женского предпринимательства, содействие профессиональному росту деловых женщин – направления, которым в Башкортостане уделяется особое внимание. Программа «Мама-предприниматель» призвана помочь женщинам с детьми открыть свое дело и развивать его. Участницы проекта получат комплексные знания для старта бизнеса или масштабирования уже действующего проекта, а также познакомятся с будущими партнерами и актуальными мерами поддержки женского бизнеса, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Участницами проекта могут стать женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.

Обучение проводится в формате многодневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. Участницы подготовят бизнес-план своего проекта, а в финале его защитят перед экспертным жюри. Работы оценят по нескольким критериям: экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости.

В каждом регионе лучшие проекты получат на реализацию 100 тыс. рублей. Две победительницы федерального этапа по 1 млн рублей.

Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте мамапредприниматель.рф.

Подать заявку необходимо до 22 сентября 2023 года включительно.

Справочно:

Программа проводится Минэкономразвития России на базе региональных центров «Мой бизнес» при поддержке Фонда «Наше будущее», АО «Корпорация МСП» и Союза женщин России. Генеральным партнером программы является маркетплейс Wildberries. Партнеры – компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

Проект «Мама-предприниматель» реализуется в России на протяжении 10 лет. Его участницами за это время стали около 7000 женщин, 247 из них были признаны победительницами конкурса. В рамках программы проведено более 250 тренингов в 73 регионах России.