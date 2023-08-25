В рамках строительства Межвузовского студенческого кампуса в Уфе откроется киберспортивная площадка по обучению управлением БПЛА

В Уфимском университете науки и технологий в новом учебном году планируется открытие на территории IQ-парка межвузовского кампуса площадки современных цифровых видов спорта, одной из важных задач которой будет киберспорт и его практическое применение в ускорении обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. В рамках развития этого направления будет внедряться новая программа по адаптации киберспортивных методик для ускорения обучения управлению БПЛА, разработка которой уже началась. Университет также расширит сотрудничество со студиями-разработчиками современных компьютерных игр.

– Буквально на этих выходных мы устраивали целый игровой этаж на фестивале Анимау, который собрал более 500 участников и 3500 зрителей. Эта работа шла совместно с киберклубами Башкирского государственного медицинского университета, уфимскими колледжами и другими учебными заведениями. Я являюсь руководителем Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация электронного спорта» по Республике Башкортостан, и могу с уверенностью сказать, что все эти годы мы активно занимались продвижением данного направления, проведена совместная работа, объединяющая в республике более 15 университетов и колледжей. Недавно благодаря общим усилиям открылся киберклуб БГМУ, - рассказывает Пегов Святослав, руководитель сектора киберспорта при кафедре физического воспитания УУНиТ.

Сектор киберспорта УУНиТ активно развивается: в настоящее время 11 студентов имеют первый разряд по компьютерному спорту, а три человека – второй разряд. Также здесь учатся киберспортсмены, играющие в топовых клубных командах: студент Артем Шагинян играет в топ-50 команде мира по Counter Strike. За пять лет спортсмены УУНиТ завоевали весомое количество наград, например, в этом году Уфимский университет стал чемпионом первой киберспортивной Универсиады республики, победителем чемпионата Республики Башкортостан и регионального этапа Всероссийской студенческой киберспортивной лиги.

Справочно:

Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Башкортостане осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Объектом первой очереди создания кампуса в Уфе выступит реконструируемое здание IQ-парка. Здание IQ-парка, площадью 35 868 кв.м, состоит из двух частей. Основная часть здания представляет собой 7-этажный комплекс, в котором будут размещены деловые зоны, стартап центры и общественные пространства. Высотная часть здания состоит из 15 этажей: в ней расположатся IQ-библиотека, офисы университетов, IT-технопарк, выставочные и деловые зоны.



Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/21634/