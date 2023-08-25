Встреча с врио главы ДНР Денисом Пушилиным

В.Путин: Денис Владимирович, добрый день!

Д.Пушилин: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Как дела, Денис Владимирович?

Д.Пушилин: Владимир Владимирович, всё контролируемо. Сложно, тяжело, напряжённо, но контролируемо.

Хотел бы доложить по ситуации. Первое – то, что больше всего волнует, то, на чём руку держать нужно и держим на пульсе, – это, конечно, ситуация с обстрелами. К сожалению, за последние три летних месяца она ухудшилась именно для гражданского населения, потому что противник начал применять кассетные боеприпасы.

В.Путин: В том числе по гражданским объектам.

Д.Пушилин: В первую очередь это опасно для гражданских лиц. Почему? Потому что кассетные боеприпасы, они достаточно обширного действия, как раз влекут за собой неконтролируемые потери, потому что люди не совсем понимают, как реагировать. Более того, не все кассетные боеприпасы детонируют сразу, они валяются. Совсем недавно строители погибли – [пошли] на смену, один из строителей нашёл кассету, принёс показать, а она сработала именно тогда, когда он показывал. Три человека погибли, три человека ранены. Это, к сожалению, не единичный случай.

За последние дни также были обстреляны как раз объекты: и станция скорой помощи, и станция переливания крови. Конечно, это болезненно и отражается, как я говорил, в первую очередь на гражданских лицах. То есть здесь соучастниками являются те, кто принял эти решения – поставлять кассетные боеприпасы – вопреки и здравому смыслу, и своим заявлениям. Вы же тоже слышали, как американцы были против применения кассетных боеприпасов, а теперь говорят, что это вполне нормально. Я Вам скажу, что в целом, если в цифрах, на 23 процента увеличилось количество обстрелов за летние месяцы по сравнению с предыдущими тремя, и 10 процентов – это кассетные боеприпасы. Это что касается гражданских.

Тем не менее боевой дух ребят на передовой на высоком уровне, все прекрасно понимают и видят, что происходит, и понимают задачу, которая перед ними стоит, – как можно дальше отодвинуть противника. Это единственная возможность, чтобы по нашим городам, по нашим районам не прилетали эти снаряды.

Самые горячие участки – это, конечно же, на Южно-Донецком направлении, тут рубеж Урожайное – Старомайорское, там постоянно идут атаки противника, постоянно противник пытается закрепиться, но делают всё возможное и невозможное наши ребята. Совместные подразделения на самом деле, это грамотно выстроенная работа.

Другая горячая точка – это Артёмовское направление, то есть по флангам. Тоже ситуация сейчас – я бы сказал свою оценку, осторожную, – что ситуация стабилизируется именно сейчас.

По Артёмовску, если затронули: вчера в дороге застали тревожное известие по поводу гибели Евгения Пригожина. Для нас это болезненная тема, потому что погибли ещё и ребята, «вагнера́», а для нас как раз при освобождении Артёмовска… Конечно же, мы с тревогой и с большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но, увы, понимаем, что имеем, с каким противником имеем дело, и понимаем, что противник ни перед чем не останавливается.

В.Путин: Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Пригожина я знал очень давно – с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы.

Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами.

Но что совершенно точно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объёме и доведено до конца, здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время.

Сейчас проводятся экспертизы: и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время.

Д.Пушилин: Уверен, специалисты разберутся. Это важно для всех нас.

Владимир Владимирович, хотел по предыдущим поручениям, по просьбам, которые были, буквально коротко пробежаться.

По воде. Мы знаем, какую сложную ситуацию вызывало как раз отсутствие воды – водная блокада, которая была устроена киевским режимом для Донецкой Народной Республики. Тем не менее строительство первой нитки водовода завершено. Соответственно, сейчас появилась [возможность] увеличить и количество часов подачи воды по графику – по графику пока ещё, безусловно, но тем не менее.

Нельзя сказать, что везде проблема решена, это было бы неправдой, но тем не менее где-то мы сейчас уже переходим на график: была раз в три дня вода, сейчас уже где-то через день, где-то пытаемся сделать, чтобы была ежедневно, по часам, но ежедневно. Но где-то ещё не удалось добиться определённого успеха, потому что изношенность сетей местами достигает 80–90 процентов.

Поэтому работают и коммунальные службы, и все профильные министерства, для того чтобы как можно быстрее эту ситуацию изменить к лучшему, чтобы не было водопотерь, которые достигают порой 60 процентов. 60 процентов водопотерь при таком дефиците воды – это, конечно, недопустимо.

Проводится работа, начинаем подготовку к отопительному сезону, и здесь, конечно, вопросы все сопряжены. Поэтому считаем, что в последующем, когда будет и вторая нитка достроена, конечно же, мы закроем проблемы и потребности людей до того периода, пока будет освобождена полностью территория Донецкой Народной Республики и канал Северский Донец, чтобы тогда в полном мере от этого вопроса отойти.

Что касается болезненного вопроса, который мы с Вами неоднократно поднимали, – очереди на КПП. Я Вам скажу, существенная разница за счёт тех мер, которые были предприняты и по увеличению количества контрольно-пропускных пунктов, и по их расширению, и по строительству и ремонту дорог. Ситуация, я Вам скажу, такая, что точечно очередь скапливается, но все соответствующие службы это очень быстро решают.

«Экзаменом» для нас была как раз ситуация с Крымским мостом, когда по сухопутному коридору поехали потоки машин. Менее чем за сутки ситуацию удалось купировать, то есть отработали профессионально министерства, силовые структуры, которые отвечают непосредственно, Росгвардия отработала, прямо молодцы, и, конечно же, волонтёры, с которыми у нас уже выстроена работа, то есть молодёжные организации, которые помогали сразу. Очередь была сосредоточена, это очень быстро удалось сделать – опять же благодаря и перехватывающим парковкам, которые были обустроены. Мы к этому уже оказались готовы.

Помните, были очереди за паспортами, это была проблема, я обращался к Вам, чтобы эту ситуацию исправить? С миграционной службой очень серьёзно отработали. Сейчас я могу сказать: очередей конкретно за паспортами нет. Очереди ещё фиксируются, но это уже за вторичными: за пропиской, поменять фамилию или какие-то ещё штампы поставить, – а так сейчас люди уже могут спокойно получить паспорта. Маломобильные граждане получают паспорта на дому, работа тоже выстроена, миграционной службой опять же, волонтёрами этот вопрос закрыт.

И, конечно же, госуслуги, по которым было поручение. На данный момент уже 32 МФЦ, до конца года планируется 41 многофункциональный центр, то есть люди по-другому смотрят, как может работать государство, как могут оказываться услуги – в одном месте. И я Вам скажу, это вселяет большую надежду, когда работа отлажена, когда есть уже большой опыт. Регионы-шефы здесь тоже очень серьёзную поддержку оказали, всё выстроено по всем стандартам. Поэтому здорово, эта проблема тоже, я считаю, закрыта.

По пенсиям, пересчёту пенсий. Были достаточно серьёзные сложности, опасались, что пересчёт пенсий затянется и прочее. Было принято решение, спасибо большое, что пенсия, когда бы человек ни обратился, пересчитывается всё равно с 1 марта. Поэтому это ситуацию «сбило», это раз. Во-вторых, сейчас уже 223 тысячи [человек], уже даже чуть больше, на пересмотр пенсии подали. И разница, средняя пенсия, которая уже с пересчётом, уже на пять тысяч выше, то есть уже порядка 19 170 рублей. У нас была порядка 13 тысяч, 13 800. Поэтому здесь это тоже для людей уже определённое подспорье. И ситуация продолжает улучшаться.

В.Путин: 1 сентября, да?

Д.Пушилин: Да, 1 сентября, Владимир Владимирович, – для нас это вопрос крайне важный. Я Вам показал [в презентации]. Многие школы [отремонтировали] – регионы-шефы, Минстрой. В общем, это то, что было и какие сейчас получаем школы непосредственно к 1 сентября.

Мы таких школ во многом не видели. Если даже говорить не про ту школу в Невском, которая открыта, это фантастика, я Вам скажу, это отмечают все, кто туда приезжает.

В.Путин: Замгубернатора Петербурга там работает?

Д.Пушилин: Это военные строители, они же квартал Невский построили. В целом сейчас те подрядчики, которые работают с Минстроем, с ВСК, они везде ставят рекорды. Рекорды ставят и по качеству, потому что делают как для себя, обустроено всем. А что такое российские стандарты, мы теперь начинаем понимать. И наши учителя смотрят и осознают, что такое заботиться в первую очередь о людях – как о преподавателях, так и об учениках. Это прямо вызывает очень большое уважение.

Болезненно для нас, конечно же, то, что дистант [дистанционное обучение]. У нас очень долго дистант был, и очень много обращений родителей, потому что дети – ковидный год, потом специальная военная операция – слишком много теряют, образование не то, всё-таки очное [должно быть].

Мы планируем к 1 сентября увеличить практически в два раза и довести до 72 процентов количество школ, которые будут работать очно. При этом у родителей будет возможность выбирать, если родители переживают, потому что сейчас, к сожалению, может прилететь везде. Вопрос безопасности здесь должен стоять на первом месте. Родители сами принимают решение. Мы в силу своих возможностей обеспечиваем безопасность.

Безусловно, в самых обстреливаемых районах школы будут работать в дистанте. Я говорю про школы в Горловке, в части районов Донецка, в части районов Макеевки, Ясиноватой – конечно, там будет дистант. Там, где тыл, где есть возможность в какой-то степени обеспечить безопасность, там будет очное обучение. Для нас это очень важно.

В целом ещё по ремонтам, чтобы понимать в цифрах. У нас школы – 130–147 до конца года будет отремонтировано, часть – до 1 сентября и часть – до конца года; 122 дошкольных учреждения и пять техникумов, училищ. Для нас это на очень высоком уровне.

По медицине – я Вам скажу большое спасибо. Родители благодарят до сих пор за то, что была проведена диспансеризация детей: были выявлены очень многие болезни на ранних стадиях. Это дало возможность врачам очень быстро подключиться…

В.Путин: Сейчас очень важно после диспансеризации наметить план работы по тем детям, которым требуется дополнительная помощь.

Д.Пушилин: Да, эта работа ведётся. Но сейчас самое важное – начинает набирать обороты и взрослая диспансеризация.

В.Путин: Да, я знаю.

Д.Пушилин: Спасибо большое за это решение.

Самая большая проблема в медицине – это, конечно, персонал, то, что сейчас ощущается. Дефицит по персоналу составляет более 50 процентов. При этом за время с начала специальной военной операции у нас 1700 медицинских сотрудников [работали] в качестве помощи и волонтёрской помощи – это профессиональная помощь, конкретно медики, которые на постоянной основе, меняясь, оказывают поддержку жителям Донецкой Народной Республики. Это заслуживает большого уважения, просто большое спасибо. И регионы-шефы во многое включены, видят, какие проблемы в подшефных территориях, и стараются специалистами точечно закрывать. Поэтому здесь только слова благодарности.

В.Путин: Здесь и оборудование, и материально-техническое состояние учреждений, и подготовка кадров, конечно. Надо включаться в общероссийскую программу подготовки и переподготовки медперсонала.

Д.Пушилин: По техническому и материально-техническому обеспечению – мы такого не видели. Количество оборудования, количество вообще приборов, количество материально-технических улучшений, которые есть, это самое яркое: у нас не было столько МРТ, у нас не было столько рентгенаппаратов. И это же современное всё. Наши медики, конечно, только благодарны.

Теперь только обучать, создавать условия. У нас же медицинский университет очень хороший, он сохранил и свою квалификацию, он действительно и аккредитацию прошёл самым первым. Теперь важно, чтобы молодые специалисты оставались в регионе.

В.Путин: К выборам готовитесь?

Д.Пушилин: Конечно, Владимир Владимирович, готовимся и защитили программу, буквально вчера, стратегию разработали, наметили планы. Здесь и партийная активность достаточно серьёзная. Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют, но опять всё это выстроено, система с силовым блоком отработана: оперативный штаб, на регулярной основе мы собираемся, здесь к работе, считаю, очень грамотные подходы. С ЦИКом тоже у нас никаких вопросов нет, все рекомендации, все требования – всё соблюдено согласно российскому законодательству. Поэтому это для нас такой тоже экзамен, в полной мере – с Вашего благословения – готовы подходить и готовы для людей делать всё возможное.

В.Путин: Хорошо.