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25 Августа , 19:05

Жительница Башкортостана Руфь Бикмаева дошла до финала фестиваля стрит-арта ПФО “ФормART”

Уроженка с. Раевский Альшеевского района представила свою работу “Путь знаний” – граффити украсило фасад Института развития образования Республики Башкортостан в Уфе по ул. Мингажева, 120.

Сегодня, 25 августа 2023 года, в 20:20 по местному времени в Кирове на торжественной церемонии закрытия фестиваля подведут итоги и определят победителя. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий. Достаточно присоединиться к просмотру на сайте фестиваля formartpfo.ru

Напомним, что фестиваль «ФормART» проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Его идею подсказали участники Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2019 году.

В 2023 году в фестивале уличного искусства приняли участие более 119 тысяч человек. В финал конкурса прошли 14 граффити-работ в каждом регионе ПФО. Все они – под единым брендом “Сила знания” и посвящены Году педагога и наставника.

Лучшие творения определили по результатам экспертного жюри и народного голосования. Победители будут отмечены денежными призами, а также получат возможность нанести свой эскиз на одно из зданий в Кирове в 2024 году.

Об участниках фестиваля стрит-арта – в этом видео.

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"Стерлитамакский рабочий"

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