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26 Августа , 19:34

Башкирия и Санкт-Петербург заключили соглашение в сфере туризма

В рамках презентации туристического потенциала республики на Днях Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге было подписано несколько соглашений в сфере туризма.

Башкирия и Санкт-Петербург заключили соглашение в сфере туризма
Башкирия и Санкт-Петербург заключили соглашение в сфере туризма

Одно из них заключили заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия и заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Азамат Галин.

- Очень рады приветствовать вас в самом центре Санкт-Петербурга – одного из самых красивых городов России, - обратилась к гостям Нана Гвичия. – Мы искренне благодарим вас за возможность прикоснуться к вашей культуре, историческим артефактам, которые вы привезли. За возможность почувствовать себя в вашей гостеприимной республике.

Нана Гвичия пожелала жителям Башкирии оставаться процветающими и сохранять свою культуру.

Азамат Галин, в свою очередь, поблагодарил хозяев за возможность представить туристический потенциал Башкирии:

- Мы уже показывали некоторые наши проекты и увидели, что интересны туристическому бизнесу Санкт-Петербурга, - отметил он. - Вижу ответную реакцию, и это очень радует! Будем ждать дальнейших встреч с вами. Приезжайте на 450-летие Уфы, встретим хлебом-солью, чак-чаком и кумысом!

Фото Александра ДАНИЛОВА

Источник:  https://resbash.ru/news/ekonomika/2023-08-26/bashkiriya-i-sankt-peterburg-zaklyuchili-soglashenie-v-sfere-turizma-3406786

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