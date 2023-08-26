Башкирия представила свой туристический потенциал в Северной столице

Потенциальным партнерам и просто гостям этнодворика Башкирии о развитии туризма в республике рассказал заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Азамат Галин. Генеральный директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев и представитель геопарка «Янган-тау» Эдуард Хабибуллин поведали об уникальных особенностях своих территорий, а директор ООО «Мир без границ» Светлана Сулимова – о программе «Башкирское долголетие. Туризм», благодаря которой пенсионеры могут путешествовать по РБ бесплатно. Наверняка гостям было любопытно познакомиться с роликом, представляющим туристический бренд «Terra Bashkiria», а его автор и арт-директор студии «Парадокс Бокс» Ильшат Байбурин сообщил о своих источниках вдохновения.

Ответное слово предоставили заместителю генерального директора по планированию и исполнению государственных программ городского туристико-информационного бюро Санкт-Петербурга Юлии Бондаревой, которая рассказала, чем привлекателен город на Неве для туристов со всей страны.

В мероприятии приняло участие девять башкирских туроператоров, которые активно общались с коллегами из гостеприимного Санкт-Петербурга и подготовили для них подарки: провели розыгрыш призов, среди которых были путевки на туры и башкирские сувениры.

- Я представляю компанию «Балт Тур», хотя сама в 2004 году переехала в Санкт-Петербург из Башкирии. Мой родной город – Учалы, - рассказала корреспонденту «Республики Башкортостан» Рушана Насырова. – Раньше мы работали в основном на Европу, а сейчас, когда она для нас закрылась, расширяем свою географию. Хотя отдельные туристы ездили в Башкирию и раньше. Здорово, что сегодня мы смогли познакомиться с башкирскими туроператорами, обменяться контактами. С удовольствием будем работать совместно! В Башкирии появились геопарки, вы двигаетесь вперед. И это здорово, ведь в республике – шикарная природа, и хочется, чтобы к ней относились бережно, сохранили для наших детей и внуков.

Рушана добавила, что ей и самой было приятно побывать на Днях РБ в Санкт-Петербурге, где все было родным: мед, чай из самоваров, наряды артистов – будто в детство вернулась!

Фото Александра ДАНИЛОВА.



Источник: https://resbash.ru/news/Vremya%20geroev/2023-08-26/bashkiriya-predstavila-svoy-turisticheskiy-potentsial-v-severnoy-stolitse-3406741