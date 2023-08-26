Башкирский фестиваль «Мед и гусь» проработает для петербуржцев три дня

Здесь представлено все гастрономическое разнообразие республики – архангельские варенья, травы Башкирии, уфимские пряники, вяленые гуси, чак-чак, мед, кумыс и многое другое. Всех желающих бесплатно угощают башкирским мороженым.

Наибольшей популярностью сегодня весь день пользовалась лавка с медом, что не удивительно, ведь это один из главных брендов Башкортостана.

– Петербужцы подходят, пробуют и покупают, – рассказал представитель медовой компании Радмир Хасанов. – Им очень нравится, но надо отметить, что они проявляют бдительность – проверяют, насколько хорош мед в уже купленных банках – чтобы не отличался от пробника. С этим, конечно, проблем нет, у нас самый качественный мед. В Петербург мы привезли около 600 килограммов меда разных сортов. Судя по тому, как идет торговля, нет сомнений, что за три дня продадим все.

Этнокультурной составляющей площадки стали красочные башкирские дворики с юртами. В одном из них радует своим искусством фольклорный ансамбль «Юрматы» из Стерлитамакского района.

– Очень приятно, что здесь проявляют большой интерес к башкирской культуре, – говорит участница ансамбля Нурия Минигузина. – Люди подходят, снимают видео, фотографируются с нами, интересуются убранством юрты. Обстановка очень дружественная, и погода не подвела. Сама я в Питере впервые, мне все нравится – очень красивый город, и принимают нас хорошо.

На площадке фестиваля мы познакомились с петербурженкой Юлией, которая поделилась с газетой «Республика Башкортостан» своими впечатлениями.

– Очень вкусное у вас мороженое, просто обалденное, – говорит женщина. – Да и программа всех трех дней очень заинтересовала, тем более, что работаю я в туристической сфере. В Башкирии я, к сожалению, не была, но здесь вовсю ощущается колорит республики. Ваш регион ассоциируется у меня со степями, медом. Что такое чак-чак, я тоже знаю.

– Наша задача в рамках Дней Башкортостана в Петербурге – показать народные ремесла, гостеприимство, туристический потенциал, гастрономию республики, – рассказал нашему изданию Артур Идельбаев, руководитель Центра развития туризма РБ, ответственного за проведение гастрофестиваля и выставки ремесел. – Деловая программа включает проведение круглых столов, планируется заключить несколько десятков соглашений в сфере промышленности, туризма и других направлений. И Санкт-Петербург, и Башкирия обладают крупным культурным и экономическим потенциалом, но те связи, которые есть сегодня между ними, абсолютно не отвечают этому потенциалу. Поэтому и было принято решение о проведении такого мероприятия – чтобы нарастить экономические и культурные связи между нашими регионами, сильнее взаимоинтегрироваться, - подчеркнул он.



Источник: https://resbash.ru/news/ekonomika/2023-08-25/bashkirskiy-festival-med-i-gus-prorabotaet-dlya-peterburzhtsev-tri-dnya-3405933