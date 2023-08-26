Можно ли удалить свои сданные ранее биометрические данные?

Удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент! Законодательством не установлен срок, ограничивающий подачу такого отказа.
Если вы до сегодняшнего дня не давали письменное согласие на сбор и обработку своих биометрических данных, не сдавали в мобильном приложении «Госуслуги.Биометрия» или в коммерческих организациях свои биометрические данные, то ваших биометрических данных не может быть в базе Единой биометрической системы.
Как удалить свою биометрию?
Удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку персональных данных можно в любой момент из всех систем, где она хранилась.
Отозвать согласие можно несколькими способами:
- в той же организации, где сдавали биометрию. Например, в банке
- направить письменное обращение в удобном формате в адрес оператора ГИС ЕБС – Центра Биометрических Технологий
- в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Биометрия»
Можно ли запретить обрабатывать свою биометрию, если она была когда-то сдана?
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Подать отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных в Единой биометрической системе можно в ближайшем офисе МФЦ (потребуется паспорт и желательно СНИЛС (заявление не нужно писать самостоятельно заранее). Из МФЦ такое заявление поступит оператору Единой биометрической системы, после чего больше ни одна система или сервис не смогут ее использовать.
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