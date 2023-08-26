Представители делегации Башкирии познакомились с парковыми территориями Санкт-Петербурга

В рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге эксперты по благоустройству из нашего региона побывали в трех общественных пространствах города на Неве: модульном саду на Исаакиевской площади, парке «Новая Голландия» и территории «Флагшток на Крестовском острове».

Модульный сад, который был создан в этом году ко Дню города, появился на Синем мосту Исаакиевской площади и получил неофициальное название «сад-трансформер». Необычность его в том, что все растения здесь посажены не в грунт, а в отдельные квадратные кадки и их можно расставлять в различном порядке. Цветы и деревья-крупномеры, причудливо сформированные, были посажены в специальные пластиковые емкости, которые, кстати говоря, изготавливают местные производители. Такой способ устройства сада позволил озеленить площадку на мосту, которую никаким иным способом преобразовать бы не удалось. Опирались ее создатели на историческую практику: еще Петр I при устройстве Летнего сада постановил устроить несколько оранжерей для хранения экзотических растений в зимний период. В наше время специалисты по благоустройству смогли совместить опыт прошлого и современные тенденции в создании комфортной городской среды.

Большой интерес у гостей из Башкирии вызвал и парк «Новая Голландия», расположенный на отдельном острове. При Петре I здесь располагались корабельные склады с древесиной, а часть территории занимало здание морской тюрьмы, так называемой «бутылки» (оно имело круглую форму с замкнутым внутренним двориком). В XX веке остров принадлежал военно-морскому ведомству. И только в 2000-е годы сюда начали пускать гражданских.

Сегодня здесь расположены зеленый газон, на котором могут свободно отдыхать посетители (зимой на месте газона заливают каток), травяной садик с многолетними растениями, детская игровая площадка с моделью корпуса корабля почти в натуральную величину. А в отреставрированных исторических постройках располагаются рестораны, фудкорты и магазины.

Третья площадка, которую посетили представители министерства ЖКХ Башкирии, – территория «Флагшток на Крестовом острове». Расположенная поблизости от «Газпром-арены» - современного футбольного стадиона, она получила название благодаря своей архитектурной доминанте – 105-метровому флагштоку с флагом питерского «Зенита» (размер самого флага впечатляет – 30 на 20 метров). Здесь устроили концертную площадку, фудкорты, газоны, скоро начнут возводить круглогодичные бассейны, а территорию вдоль берега Балтийского моря планируют превратить в длинный каток. Неподалеку расположен строящийся «Лахта-центр» в виде гигантского корабля, который сегодня виден едва ли не со всех точек города, его высота - 462 метра. Примечательно, что правительство Санкт-Петербурга вместе с бизнес-партнерами последовательно благоустраивает всю линию побережья Балтики, чтобы создать новый «морской фасад» города.

Во второй половине дня члены делегации из Башкирии встретились с коллегами из Санкт-Петербурга для обмена опытом. Так, гости рассказали о благоустройстве дворовых территорий Башкирии и социологических исследованиях, которые проводит Институт развития городов РБ. А их коллеги из Северной столицы представили свой опыт, основанный на принципе сохранения через развитие.

Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова отметила, что главный принцип в создании общественных пространств города – это индивидуальный подход при проектировании каждой территории. У него глубокие исторические корни: сам Петр I – создатель города на Неве - хотел, чтобы каждый фасад дома имел свое лицо. Поэтому и современные благоустроители решили уйти от общего, при этом сохраняя исторический контекст территорий.

Последнее особенно важно: на территории города находится около девяти тысяч объектов культурного наследия, и проводить какие-либо работы на них можно только с учетом строгих требований. О том, как реконструируются памятники архитектуры и скульптуры в Санкт-Петербурге рассказала заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Александра Комиссарова. Любопытно, что сегодня в ведении Комитета находятся в том числе 1866 жилых домов и при их реконструкции стараются восстанавливать исторический облик вплоть до мельчайших элементов декора.

Встречу организовали и провели представители Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды в Санкт-Петербурге.

Источник: https://resbash.ru/news/Vremya%20geroev/2023-08-26/predstaviteli-delegatsii-bashkirii-poznakomilis-s-parkovymi-territoriyami-sankt-peterburga-3406265