Радий Хабиров возглавил делегацию республики в рамках Дней Башкортостана в Санкт-Петербурге

В программе делегации – рабочие встречи, деловые переговоры, участие в выставочных и культурных мероприятиях.

Одним из ключевых событий станет деловой форум. В его повестке – презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана, а также пленарное заседание на тему «Межрегиональное партнёрство – основа развития территорий».

Радий Хабиров в рамках деловой программы встретится с Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, примет участие в подписании ряда стратегических соглашений, а также посетит экспозиционную площадку Башкортостана в историческом центре города.

А вечером 26 августа на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоится концерт творческих коллективов и исполнителей республики «Башкортостан собирает друзей».