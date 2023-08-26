В Санкт-Петербурге представили экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана

Участников презентации приветствовали Глава Башкортостана Радий Хабиров, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

– Из Башкортостана к нам приехала очень представительная делегация, около 500 человек. Это говорит о нашей заинтересованности друг в друге, о значительном потенциале расширения нашего сотрудничества, – отметил Александр Беглов. – Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу по укреплению технологического суверенитета страны. Санкт-Петербург и Башкортостан – крупнейшие промышленные центры России, которые несут особую ответственность за выполнение этой задачи. Несмотря на санкционное давление, мы будем расширять сотрудничество между нашими регионами. Оно даёт хороший результат.

Глава Башкортостана в своём выступлении отметил высокий интерес в реализации совместных проектов с Санкт-Петербургом в различных отраслях экономики и социальной сферы.

– Наше межрегиональное сотрудничество, действительно, таит в себе огромный потенциал. В современных условиях мы находим новых надёжных партнёров в родной стране. С экономикой Санкт-Петербурга нас уже связывают глубокие отношения. Мы твёрдо знаем, что индустриальный и научно-технологический потенциал Санкт-Петербурга может дать им новый импульс, способствовать развитию промышленности нашей республики. А Башкортостан может дополнить и усилить экономику Санкт-Петербурга, – отметил Радий Хабиров. – В составе нашей делегации большая бизнес-миссия. Но, конечно, на Санкт-Петербург мы смотрим и как на крупный федеральный научный центр. Здесь сосредоточен величайший научный потенциал. Поэтому одна из задач – дальнейшее сотрудничество в сфере культурного и научного взаимодействия.

Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров выступил с подробной презентацией региона. Он подчеркнул, что республика имеет репутацию надёжного экономического партнёра. По качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности Башкортостан входит в число регионов-лидеров России.

Андрей Назаров рассказал, что экономика региона имеет многоотраслевую структуру, с высоким уровнем диверсификации. В Башкортостане действуют территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона «Алга», а также широкий перечень мер поддержки инвестиционных проектов.

Для дальнейшего укрепления межрегиональных связей Андрей Назаров предложил провести Дни Санкт-Петербурга в Башкортостане.

– Это позволит познакомить наших жителей и представителей бизнеса с экономическим потенциалом и культурным духом северной столицы России, – сказал Премьер-министр. – Кроме того, в 2024 году у нас состоится знаковое событие. Это празднование 450-летия нашей столицы – Уфы. Мы с радостью ждём делегацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области на юбилейных торжествах в Башкортостане.