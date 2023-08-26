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26 Августа , 11:42

Волейболисты уфимского «Урала» одолели команду «Газпром-Югра» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках турнира «Мемориал Платонова» состоялся волейбольный матч между командами «Урал» (Уфа) и «Газпром-Югра» (Сургут). Примечательно, что игра проходила в период проведения в Северной столице Дней Республики Башкортостан    

Волейболисты уфимского «Урала» одолели команду «Газпром-Югра» в Санкт-Петербурге
Волейболисты уфимского «Урала» одолели команду «Газпром-Югра» в Санкт-Петербурге

Перед матчем комментарий газете «Республика Башкортостан» дал президент «Урала» Валерий Багметов:


– Это турнир памяти тренера сборной Советского Союза Вячеслава Платонова, на который мы ездим уже как минимум 12 лет. И в этот раз также с удовольствием приняли приглашение. На текущем турнире у всех команд играют не основные составы, которые будут задействованы в Суперлиге. Играют резервные составы, и тренер каждой просматривает состав, планирует модель на участие в чемпионате России. Не стоит цель выиграть, нужно просмотреть все свои кадры.


– Игра проходит во время Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. Это стимулирует к победе?


– Это приятно. Приятно, что о нас знают, что наша команда участвует в этом турнире, и что о нашей республике говорят. И тот факт, что в эти дни буквально вся Башкирия находится в Петербурге, должен напугать либо вдохновить наших ребят. Будем надеяться, что вдохновить.


– Двойная ответственность на наших волейболистах?


– Да. Именно так.


Матч завершился победой уфимцев. Игра выдалась нелегкой, достаточно посмотреть расклад игры: «Урал» – «Газпром-Югра» – 3:2 (22:25, 25:23, 30:28, 22:25, 15:13). Как говорится, дома и стены помогают. И сегодня, когда Санкт-Петербург по сути превратился во вторую Башкирию, это помогло уфимским волейболистам выиграть этот непростой матч.

Источник: https://resbash.ru/news/sport/2023-08-26/voleybolisty-ufimskogo-urala-odoleli-komandu-gazprom-yugra-v-sankt-peterburge-3406279

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