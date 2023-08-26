Жителям Санкт-Петербурга рассказали о Героях России из Башкирии

Экспозиия расположилась во внутреннем дворе Академической государственной капеллы. Здесь на панорамных стендах представлена информация об участии башкирских отрядов в Отечественной войне 1812 года, в обороне Петрограда в годы Гражданской войны. Отдельная тема – история формирования Башкирской 112-й кавалерийской дивизии и персоналия о возглавившем ее генерале Минигали Шаймуратове. Как известно, долгожданное звание командиру легендарной Башкавдивизии присвоено 30 марта 2020 года указом президента России Владимира Путина посмертно за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Стенд завершается темой специальной военной операции на Украине, для участия в которой в Башкирии были сформированы добровольческие батальоны имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Здесь же представлены уроженцы Башкирии, получившие звания Героев России. Это Максим Серафимов (посмертно), Степан Белов, Тамерлан Ильгамов (посмертно), Игорь Насибуллин (посмертно), Борис Дудко, Алмаз Сафин (посмертно).

Большое внимание на выставке «Башкортостан на защите Отечества» уделено вкладу Башкирии в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Репродукции черно-белых фотографий красноречиво повествуют о тяготах и лишениях, которые перенесли жители республики во имя Победы. Здесь и отправка на фронт, и тяжелый труд в тылу, и эвакуация советских предприятий в Башкирию, и лечение раненых в эвакогоспиталях.

- В основу экспозиции легли фотографии, сделанные в годы Великой Отечественной войны на территории республики неустановленными авторами. Их собирали из музеев по всей Башкирии, - пояснила в беседе с корреспондентом газеты «Республика Башкортостан» заведующая отделом просветительской работы Республиканского музея Боевой славы Лилия

Нурасова.

Активисты питерского отделения отряда «Рейд» Дмитрий Волков и Игорь Николаев в рамках выставки представили артефакты времен Великой Отечественной войны. Фляжка, прошитая пулями, солдатские котелки, прибор для химической разведки, наствольный гранатомет мортирка, кстати, как новый.

- Это потому, что его в Карелии нашли. Там металл лучше сохраняется. А лента пулеметная, хоть и из ткани, но уцелела, так как в коробе была, - пояснил Дмитрий.

Ребята здесь не случайно. История отряда «Рейд» началась с Башкирии, а история республиканского поискового движения связана с Санкт-Петербургом. Подробнее об этом рассказал нашему изданию один из организаторов выставки и ее идейный вдохновитель, основатель поискового движения в Башкортостане, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Ильдар Бикбаев:

- История поисковой работы в республике непосредственно связана с Санкт-Петербургом. Я узнал, что здесь существует поисковое движение, которое тогда возглавлял известный поисковик Илья Прокофьев. С ним мы выезжали в экспедиции. Он предложил создать аналогичное движение у нас в республике и потом прислал образец устава организации. В 2003-2004 годах в Башкирии сформировался отряд «Рейд». Его командир сейчас является участником СВО. Кроме него 35 активистов республиканского движения служат на передовой, двое, к сожалению, погибли. В свое время один из активистов движения переехал в Питер, и вместе с женой они способствовали тому, что здесь у нас появился свой опорный пункт. Сегодня «Рейд» участвует во всех проектах, которые инициирует республика. Недавно ребята вернулись из единственной в мире высокогорной экспедиции на Эльбрусе.

В Уфе Военно-исторический клуб и поисковый отряд «Рейд» существует на базе ПМК «Росстань» ПМЦ «Апельсин» Советского района. Большая часть воспитанников из первого набора продолжает активную деятельность в составе клуба, делясь опытом с младшими ребятами.

В Санкт-Петербурге поисковый отряд «Рейд» входит в структуру подростково-молодежного центра «Охта» Красногвардейского района.

Напомним, что выставка «Башкортостан на защите Отечества» представлена в рамках Дней Республики Башкортостан, которые с 25 по 27 августа проходят в Санкт-Петербурге. 24 августа здесь открылась экспозиция уфимского Музея полярников имени В.Альбанова. Во дворе Академической государственной капеллы развернулся башкирский этнодвор. Также вчера, 25 августа, в рамках деловой программы состоялись деловые переговоры компаний Санкт-Петербурга и Башкирии. Делегация республики ознакомилась с опытом организации парков в северной столице.





Источник: https://resbash.ru/news/Vremya%20geroev/2023-08-26/zhitelyam-sankt-peterburga-rasskazali-o-geroyah-rossii-iz-bashkirii-3406431