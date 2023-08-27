Башкортостан и Санкт-Петербург утвердили дорожную карту развития сотрудничества до 2027 года

Открывая встречу, Александр Беглов отметил, что Башкортостан и Санкт-Петербург являются крупными промышленными и научными регионами. На них лежит большая ответственность за выполнение задач по обеспечению технологического суверенитета, поставленных Президентом России.

– Петербург и Башкортостан успешно сотрудничают во многих отраслях, – сказал Александр Беглов. – В условиях внешнего санкционного давления нужно находить новые точки для расширения промышленной кооперации.

Губернатор северной столицы также пригласил учителей из Башкортостана в Санкт-Петербург для обмена опытом в рамках Года педагога и наставника.

На встрече обсудили и предстоящие важные события 2024 года. В их числе – 450-летие Уфы. В этой связи Комитет по культуре Санкт-Петербурга начал переговоры с башкирскими коллегами по организации петербургской культурной программы в столице республики.

Также Александр Беглов напомнил, что в январе 2024 года в стране отметят 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

– В Башкортостан эвакуировали многие предприятия и жители блокадного Ленинграда. Мы всегда будем помнить это, – сказал Губернатор Санкт-Петербурга. – Приглашаем блокадников и ветеранов из вашей республики на памятные мероприятия, которые пройдут в нашем городе.

Александр Беглов отметил важность проведения Дней Башкортостана в Санкт-Петербурге. Этот проект должен дать новый импульс развитию межрегионального сотрудничества.

Радий Хабиров поблагодарил Губернатора северной столицы за возможность широко представить республику на лучших площадках города. Руководитель региона подчеркнул, что Санкт-Петербург и Башкортостан связывают важные исторические события, человеческие судьбы. Особенно это проявилось в годы Великой Отечественной войны. Более 16 тысяч уроженцев Башкортостана значатся в списке погибших в боях на невской земле. Имена 462 уроженцев республики занесены в Книгу памяти города-героя.

– Сегодня в республике проживают 62 блокадника, и мы относимся к ним с огромным уважением. Спасибо вам за приглашение организовать их приезд в Санкт-Петербург, – сказал руководитель региона.

Глава Башкортостана выразил заинтересованность в обмене опытом благоустройства общественных и парковых пространств, развитии туризма и продвижении своих брендов. Радий Хабиров отметил актуальность культурной и выставочной экспозиций Башкортостана в Петербурге, которые организовали в рамках визита большой делегации региона.

– Мы хотим показать, какая у нас великая страна. У наших народов много своих традиций, ремёсел, фольклорных произведений. Но всё это – единая Россия, которую никогда не сломить. В этом её сила и красота, – сказал Радий Хабиров.

Глава республики пригласил делегацию Санкт-Петербурга в 2024 году посетить юбилейные торжества, посвящённые 450-летию Уфы.

В завершение встречи Радий Хабиров и Александр Беглов «дорожную карту» по развитию сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан на 2024–2027 годы.

Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической сфере, в области поддержки малого и среднего предпринимательства, медицины, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, обмена педагогическим опытом и группами школьников, охраны культурного наследия и архивного дела.

Губернатор Санкт-Петербурга также вручил Главе Башкортостана памятный знак «350 лет Петру Великому».

– В прошлом году мы отметили 350 лет со дня рождения основателя нашего города – Петра I, – сказал Александр Беглов. – Считаю, что Радий Фаритович Хабиров многое делает для Башкортостана и очень много сделал для Санкт-Петербурга.

– Это дань уважения к Башкортостану. Нас многое связывает. Например, глубокие исторические события и личности. Это даёт возможность дальше наращивать наше сотрудничество, – отметил Радий Хабиров.

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По итогам встречи Глава Башкортостана и Губернатор Санкт-Петербурга ответили на вопросы журналистов о конкретных направлениях совместной работы и перспективных проектах межрегионального сотрудничества.

Стенограмма подхода к прессе:

КОРР.: Радий Фаритович, Александр Дмитриевич, какие направления, на ваш взгляд, являются самыми перспективными в вопросах сотрудничества между Башкортостаном и Санкт-Петербургом?

Радий ХАБИРОВ: Важное значение имеет межрегиональное экономическое сотрудничество. Приведу простой пример. Петербургский тракторный завод – мощнейшее машиностроительное предприятие. Его сельхозмашины «Кировец» работают у нас на полях. Это тяжёлые и мощные тракторы. Но мы совместно с кировским заводом идём по пути глубокой промышленной кооперации. Очень много деталей для этих тракторов уже делают на предприятиях Башкортостана. И это лишь один из примеров развития сотрудничества.

Большое значение также имеют научно-технологическое, культурное и гуманитарное сотрудничество. Санкт-Петербург – культурная столица, здесь огромное количество музеев, культурных, научных центров. Конечно, для нас они представляют большой интерес. Хочу поблагодарить Александра Дмитриевича Беглова, всех коллег из управленческой команды Петербурга за возможность формировать интересные и яркие совместные проекты. Это сотрудничество музеев, взаимодействие между научными учреждениями и другие инициативы.

Например, мы видим, насколько интересные, яркие решения есть в северной столице по формированию комфортной городской среды, развитию парковых зон. Ряд этих решений мы планируем тиражировать в Башкортостане.

Александр БЕГЛОВ: Уважаемые коллеги! Хочу поблагодарить Радия Фаритовича и его команду за подарок, который республика преподнесла нашему городу – жителям и гостям. К нам приехали почти 500 человек – очень большая делегация. Приглашаю всех посетить Дни Башкортостана и ознакомиться с культурой региона.

Что касается сотрудничества, то оно развивается давно и продолжается. Ещё во время Великой Отечественной войны республика приняла наших ленинградцев. Многие предприятия эвакуировали на Урал. В 2024 году мы будем отмечать 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Пригласили в Санкт-Петербург блокадников, которые сегодня живут в Башкортостане. Для нас это очень важно.

К перспективным направлениям также относятся туризм, культура, образование. Мы – два промышленных мегаполиса. Для нас важно, чтобы наши промышленные предприятия заключали между собой новые контракты.

Сегодня мы подписали дорожную карту на период 2024–2027 годов о развитии взаимоотношений. Она определяет ряд направлений нашего взаимодействия. Я очень рад, что приехала очень хорошая команда. Мы обязательно примем участие в праздновании 450-летия столицы Башкортостана, проведём и здесь ряд мероприятий. Приглашение уже получили, огромное спасибо за это. Будем дружить и сотрудничать. Уверен, у нас всё получится.