Народные умельцы из Башкирии показали свое искусство в Санкт-Петербурге

Здесь представлена продукция народных умельцев – изделия из кожи и валяного войлока, самотканые ковры, сувениры и многое другое. На выставке оживленно – петербуржцы и гости города с удовольствием знакомятся с искусством и культурой Башкирии, охотно принимают участие в мастер-классах.

Арслан Бикбай, представляющий арт-студию «Бикбайман», привез в Петербург эксклюзивные сувениры. Это не просто, скажем, брелок, браслет или магнитик. Каждый такой предмет «рассказывает» что-то о Башкирии, ее истории, традициях, достопримечательностях. Гора Торатау, артист Арслан Мубаряков, волк из башкирской легенды… Первые шаги знакомства с Башкирией.

– Очень много людей подходят, интересуются, – говорит Арслан. – Я им рассказываю, что такое, например, Шульган-Таш – название, которое они прочитали на значке. И тут уже идут новые вопросы – как туда добраться, далеко ли это от Уфы. Есть среди посетителей и выходцы из Башкирии. Они видят что-то родное, и им сразу становится тепло на душе и радостно.

Юлия из Уфы представила на выставке кожаные сумки:

– Я сама их шью, и сама придумываю дизайн на основе башкирских орнаментов.



Также в выставке принимает участие художник, директор Иглинской ДХШ Михаил Бадьин. Он занимается возрождением древнего ремесла – войлоковаляния.

– Великолепная погода, приветливые любознательные люди, – делится впечатлениямис газетой «Республика Башкортостан» Михаил Александрович. – Я с удовольствием показываю им технологию изготовления. Многие хотят приобрести, что-то заказать. Но так как выставленные образцы не продаются, они берут контакты наших мастеров.