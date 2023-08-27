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27 Августа , 14:25

Николай Басков: «Обязательно спою на башкирском»

Популярный эстрадный певец, народный артист России и Башкортостана Николай Басков стал хедлайнером большого праздничного концерта «Башкортостан собирает друзей», прошедшего в Санкт-Петербурге в рамках Дней Республики Башкортостан.

Николай Басков: «Обязательно спою на башкирском»
Николай Басков: «Обязательно спою на башкирском»

Перед выступлением артист дал эксклюзивное интервью газете «Республика Башкортостан».

– Николай, каково вам быть народным артистом Башкортостана?

– Вы знаете, я народный артист не только Башкирии, но и других республик.

– Но сегодня вы выступаете в рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге, и это хороший повод спросить об этом.

– Да, конечно. Мне приятно стоять на Дворцовой площади и быть сопричастным к культуре этой прекрасной республики. Я в ней часто бывал, выступал. У меня дружеские отношения и с великолепными артистами Аскаром и Ильдаром Абдразаковыми, это выдающиеся певцы этой республики. Их голоса звучат по всему миру. И сегодня я являюсь мостом между Россией и Республикой Башкортостан. Имея такое почетное звание, я счастлив, что буду закрывать этот потрясающий концерт.

– Вы выучили хоть одну башкирскую песню?

– Вы знаете, очень трудный язык, реально очень трудный.

– Но стараетесь?

– Я стараюсь. В следующем году обязательно спою на башкирском!

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"Стерлитамакский рабочий"

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