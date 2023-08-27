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27 Августа , 16:00

Травят одноклассники, не понимают родители и учителя, потеряли близкого?

Позвоните на телефон доверия, расскажите о наболевшем. Вас выслушают и поддержат.

Травят одноклассники, не понимают родители и учителя, потеряли близкого?
Травят одноклассники, не понимают родители и учителя, потеряли близкого?

Психологическая помощь в случае ЧС или трудной жизненной ситуации:

- Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800 2000-122

Звонок анонимный, бесплатный с любого телефона – стационарного или сотового, круглосуточно

- Экстренная психологическая помощь – МЧС России: тел. +7 (495) 989-50-50
Звонок бесплатный, анонимный, круглосуточно

- Помощь женщинам в кризисной ситуации – Кризисный Центр “Мухаббат”: тел. +7 (347) 286-02-53
Звонок бесплатный, ежедневно с 9.00 до 21.00

- Телефон доверия Республиканского клинического психотерапевтического центра Минздрава Башкортостана: 8 (347) 241-62-85
Звонок бесплатный, круглосуточно

Опытные психологи всегда готовы выслушать вас, оказать поддержку, дать совет и помочь преодолеть сложности, с которыми вы столкнулись.

#детскийтелефондоверия#психологическаяпомощь

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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"Стерлитамакский рабочий"

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