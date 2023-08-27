В разработке концепции музея в Башкирии помогут специалисты Санкт-Петербурга

Протокол о намерениях развития сотрудничества в сфере культуры скрепили подписями министр культуры РБ Амина Шафикова и председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Елена Раздорская.

В церемонии вместе с Управлением по госохране объектов культурного наследия РБ и Научно-производственным центром по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ принял участие Евразийский музей кочевых цивилизаций. Ими был подписан протокол о намерениях с Российским этнографическим музеем и Соглашение о взаимодействии с Институтом истории материальной культуры Российской академии наук.

Как известно, в этом году в Чишминском районе Башкирии рядом с мавзолеем Тура-хана началось строительство визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.

- На территории республики сконцентрировано множество объектов археологии. Большое внимание уделяется их популяризации и сохранению. Сотрудничество с Институтом истории материального наследия РАН позволит усилить эту работу, а взаимодействие с Российским этнографическим музеем нам необходимо в рамках создания Евразийского музея кочевых цивилизаций. Мы и раньше осуществляли какое-то разовое взаимодействие. Теперь оно станет системным. Оно подразумевает совместную научную работу, обмен опытом, научной литературой, проведение совместных мероприятий от симпозиумов до археологических раскопок, - прокомментировал событие корреспонденту газеты «Республика Башкортостан» и.о. начальника Управления по госохране объектов культурного наследия РБ Салават Кулбахтин. - Также нам важно сотрудничество в рамках разработки экспозиционной части Евразийского музея кочевых цивилизаций, которая сейчас ведется. Поэтому спектр взаимодействия достаточно широк.

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина в интервью «РБ» отметила, что с Башкирией его связывает давняя дружба.

- Башкортостан – территория, которой мы занимаемся достаточно давно. У нас замечательная коллекция по Башкирии, мы вели там полевые исследования, в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» представляли экспозицию из своего собрания в Национальном музее республики. Мы по накопительной развиваем наши отношения. Протокол о намерениях, который мы сегодня подписываем, – это определенно новый уровень качества нашего сотрудничества. Музеи выполняют парадоксальную и взаимоисключающую задачу - одновременно сохранять и в то же время делать доступным. И Башкортостан с его новыми музеями и сохранением старых музеев для нас очень интересен. Хотим не только разово приезжать, а вместе поработать над долгосрочным проектом международного уровня и с точки зрения развития туристической инфраструктуры, и с точки зрения просветительской функции. Таким проектомстанет Евразийский музей кочевых цивилизаций, - сказала она.

Также директор Российского этнографического музея отметила, что в проект могут быть включены аспекты, касающиеся повышения квалификации музейных сотрудников. В этом направлении сотрудничество могло бы сложиться, так как музей Санкт-Петербурга является федеральным центром этнографического музееведения и имеет образовательную лицензию.

- Также наши ученые обеспечивают научную основу проработки различных сюжетов, связанных с интерпретацией многонациональной культуры Башкортостана. Нам надо все это уравнение сложить, чем мы в ближайшее время займемся. Это не помощь с нашей стороны, потому что мы сами будем многому учиться. А говоря о проекте Евразийского музея кочевых цивилизаций, то интересен он тем, что уже действует, развивается, уже есть посетители и мнение публики об этом месте, - высказала мнение Юлия Аркадьевна.

- Евразийский музей кочевых цивилизаций - самый крупный проект по популяризации историко-культурного наследия нашего региона за всю его историю. Его создание включает в себя три этапа – строительство визит-центра около мавзолея Тура-хана, к которому приступили и планируется завершить его в этом году. Второй этап – окончательное проектирование, после которого начнется третий – строительство корпуса самого музея площадью 16 тысяч квадратных метров. Это достаточно сложный архитектурный проект. Там, где находится мавзолей Тура-хана, самая северная часть евразийской степи. И архитекторы постарались максимально вписать музей в местный ландшафт, применяя сложные решения. В визит-центре мы представим небольшой прообраз экспозиции будущего музея, попробуем протестировать некоторые идеи, решения, посмотрим, как их воспримет наша публика. Сам проект хронологически охватывает период от времени приручения лошади до позднего средневековья, но в целом экспозицию нужно начинать с момента завершения ледникового периода, то есть когда сформировалась природная среда, та самая евразийская степь, к условиям которой человек приспосабливаясь и создал культуру кочевья. Дело в том, что мы не пытаемся рассказать только об истории Башкортостана и даже Южного Урала. Здесь масштаб охватывает весь степной пояс континента. Поэтому необходимо привлекать как можно больше специалистов из разных областей. Соглашения, подписанные сегодня, помогут наладить контакты и привлечь коллег к разработке научной концепции будущей экспозиции, - рассказал «РБ» директор Евразийского музея кочевых цивилизаций Николай Григорьев.

Также сегодня были подписаны Соглашение о культурном сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства и Музеем музыки им. Ф.И. Шаляпина, между музеем «Ледокол «Красин» и Национальным музеем РБ, между музейно-мемориальным комплексом «Дорога жизни»» и Республиканским музеем Боевой Славы, Национальным симфоническим оркестром Башкортостана и Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга.

Напомним, что с 25 по 27 августа в Санкт-Петербурге проходят Дни Республики Башкортостан. Сегодня на Дворцовой площади развернулась большая праздничная программа. Башкирский этнодворик представил национальную культуру. Также состоялась презентация туристического потенциала республики. Также в Северной столице работает экспозиция Музея полярников имени В. Альбанова.

Тем временем

Сегодня в рамках деловой программы Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге было подписано 22 соглашения в сферах экономического сотрудничества, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, культуры, образования.

Фото: Конгресс-бюро Башкортостана.