Более 3000 человек посмотрели выставку об Уфе в Санкт-Петербурге

Выставку представила администрация Уфы. С помощью репродукций экспозиция рассказывает жителям северной столицы и гостям города о главных достопримечательностях столицы республики, которая в следующем году отметит 450-летие.

Заместитель мэра Уфы Денис Ганиев рассказал посетителям, что в преддверии юбилея идет строительство крупных объектов. Возводятся Центр фехтования и Дворец борьбы, реконструируется историческая улица Октябрьской революции, благоустраивается озеро Теплое. Особая гордость - экотропа «Уфимское ожерелье». Это 71-километровый маршрут для пеших и велопрогулок, опоясывающий всю Уфу.

Столица республики - туристически привлекательный город и мы хотим, чтобы жители Санкт-Петербурга узнали о нем больше. Здесь к нам подходят люди и говорят, что из нашей презентации узнали о нем впервые или что-то слышали раньше, но не знали, что он так интересен, - прокомментировал событие «Республике Башкортостан» заместитель мэра.

За три дня было проведено около 80 презентаций, которые посетили более 3500 человек.

- Я работаю в крупной компании, которая имеет филиалы в 80 городах России. И когда мы попросили каждый прислать фотографии достопримечательностей для своей выставки, из Уфы предоставили фотографию Салавата Юлаева на коне. Здесь я снова увидела этот монумент, а также узнала, что кроме него ваш город может похвастаться и другими интересными объектами. Я больше путешествую по Европе, но теперь захотелось побывать в Уфе, - поделилась впечатлениями с газетой «Республика Башкортостан» жительница Санкт-Петербурга Ирина Горшкова.

Напомним, что в Дни Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся концерт, на котором выступили братья Абдразаковы, хедлайнером выступил Николай Басков, который дал интервью нашему корреспонденту. Также свою экспозицию представил Национальный музей РБ, а Тамара Тансыккужина провела сеанс одновременной игры в шашки.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.