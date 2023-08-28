Чем удивил жителей Санкт-Петербурга Национальный музей Башкирии

Выставка «В сердце Евразии» стала одним из самых посещаемых мест в Дни Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. Она расположилась в этнодворе «Страна кочевников –край легенд».

- В Северную столицу мы привезли национальное жилище башкир – юрту и подробно рассказываем гостям о ее планировке, - рассказала корреспонденту газеты «Республика Башкортостан» заведующая отделом по организации и проведению выставочных работ Национального музея РБ Эльвира Хамидуллина. – Здесь есть охотничье снаряжение, сундук для ценного имущества, постель, скатерть, деревянная утварь, в женской части юрты – детская люлька. Богато представлен у нас и башкирский национальный костюм: верхняя и нательная одежда, украшения, головные уборы, обувь. Есть музыкальные инструменты: курай, кубыз и кыл-кубыз, - а также коллекция живописи Хадии Ситдиковой. А на фоне настенного графического панно и настоящих полотенец с вышивкой гости выставки могут сфотографироваться.

Наша собеседница отметила, что жители Санкт-Петербурга, которые приходят на выставку, интересуются разными предметами: женщины – национальными костюмами и украшениями, а мужчины – более практичными вещами: конструкцией юрты и весом экспонатов. Но равнодушным не остается никто. Многие говорят, что хотели бы теперь приехать в Башкирию.

Одними из гостей экспозиции стали Александр Козлов с внуком Ромой.

- Я живу поблизости, - рассказал нам Александр, который представился научным сотрудником Института гриппа. – На субботу взял к себе внука и предложил ему сходить на выставку. Роме нравятся луки, а мне – девушки (смеется – прим. автора)! А если серьезно, меня всегда интересовала культура различных народов России. Они, как правило, теряются в общей массе, а здесь с башкирской культурой можно познакомиться поближе. Вы молодцы, что все это организовали! Особенно это нужно молодому поколению.

Александр признался, что в Башкирии ни разу не был. Республика ассоциируется у него прежде всего с медом. А вот тому, что на территории региона находятся Уральские горы, он был немало удивлен.

Еще одна экспозиция Национального музея РБ была посвящена башкирской лошади. Здесь можно было увидеть саблю и седло, которые по преданию принадлежали Салавату Юлаеву, и другие экспонаты. Рядом гости могли приобрести башкирские сувениры. Как рассказала нам сотрудница музея Галина Княгинина, большой спрос у питерцев – на украшения, магнитики, мед и пастилу. Некоторые обращали внимание на леденцы в форме курая и спрашивали, что это такое. А также интересовались, как башкиры связаны с лошадьми. Выставка как раз и дает ответ на этот вопрос.

Фото Александра ДАНИЛОВА.