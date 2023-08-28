Кинематографисты Башкортостана смогут подать на субсидии онлайн

Такой подход экономит время, упрощает жизнь, а главное – расширяет возможности для авторов кино из регионов для получения субсидии из федерального бюджета. Напомним, что в Башкортостане также продолжается конкурс грантов для поддержки проектов в сфере кинематографии. Заявки принимают до 1 сентября 2023 года. Фонд грантов главы республики по поручению Радия Хабирова выделяет 50 млн руб. на проекты. Директор киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова Юнир Аминев отметил, что важно выявлять и поддерживать молодых талантливых кинематографистов, а такой конкурс даст возможность авторам кино представить проект и получить финансирование. Подробности и положение о конкурсе смотрите на сайте грантов Главы Башкортостана по ссылке.