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28 Августа , 12:04

Кинематографисты Башкортостана смогут подать на субсидии онлайн

Теперь для того, чтобы подать заявку на киносубсидии в Минкультуры России, не нужно приезжать в Москву – можно подготовить пакет документов и отправить его в электронном виде через портал «Госуслуги» в раздел «Субсидии и гранты от государства»

Такой подход экономит время, упрощает жизнь, а главное – расширяет возможности для авторов кино из регионов для получения субсидии из федерального бюджета. Напомним, что в Башкортостане также продолжается конкурс грантов для поддержки проектов в сфере кинематографии. Заявки принимают до 1 сентября 2023 года. Фонд грантов главы республики по поручению Радия Хабирова выделяет 50 млн руб. на проекты. Директор киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова Юнир Аминев отметил, что важно выявлять и поддерживать молодых талантливых кинематографистов, а такой конкурс даст возможность авторам кино представить проект и получить финансирование. Подробности и положение о конкурсе смотрите на сайте грантов Главы Башкортостана по ссылке

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"Стерлитамакский рабочий"

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