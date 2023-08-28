Команда Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ приняла участие в стратегической сессии по технологическому предпринимательству в Новосибирске

В состав делегации Республики Башкортостан вошли представители регионального правительства, руководство «Центра содействия инновациям в РБ», регионального центра инжиниринга, а также представители трех университетов – БГМУ, УУНиТ и УГНТУ.

В течение нескольких дней команды регионов прорабатывали инфраструктурные и содержательные возможности интеграции кампусов в единую систему технологического предпринимательства, разрабатывали сервисы и инструменты, которые могут позволить активизировать создание и развитие студенческих стартапов.

- Создание будущей экосистемы во многом будет опираться на уже имеющийся задел нашего региона, – рассказывает начальник Управления трансфера технологий УГНТУ Сергей Гладких. – Башкортостан занимает лидирующие позиции по ряду научно-технологических направлений в России и мире, у нас достаточно развита промышленная, научная и социальная инфраструктура, мы активно работаем в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В ходе сессии мы составили план развития инновационной экосистемы в регионе, что позволит к 2030 году в несколько раз увеличить количество стартапов в республике.

Разработанная модель экосистемы технологического предпринимательства в межвузовском кампусе будет строиться на основе четырех кластеров. Это «Инжиниринг и передовые производственные технологии», «Новая среда жизни», «Цифровая и зеленая химия» и «Биомедицина и генетика». Особая роль во взаимодействии отводится индустриальным партнерам и университетам. Концепция предполагает продуктовый подход в работе, начиная от генерации идей до вывода на рынок и масштабирования.

«Так как мы ставим себе такую цель, как вывод наших компаний с высокотехнологичными продуктами на глобальные рынки, то для нас важны разные формы сотрудничества, начиная от взаимодействия с другими кампусами до международных партнерских программ», – подчеркнул Сергей Гладких.

В рамках стратегической сессии выступили представители российских институтов развития технологического предпринимательства – Фонда содействия инновациям, фонда «Сколково», Сколковского института науки и технологий, Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

По итогам рейтингового голосования были определены четыре лучшие модели экосистем технологического предпринимательства в регионах, их подготовили Нижний Новгород, Тюмень, Челябинск и Уфа. Результаты стратегической сессии были представлены заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.