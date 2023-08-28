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28 Августа , 12:07

Новые пятирублевые купюры появились в Башкортостане

Внешне они не отличаются от банкнот образца 1998 года, но стали более долговечными. Теперь купюры покрыты защитным лаком, это увеличивает срок службы примерно на 30%. Банк России возобновил их выпуск в 2022 году

Новые пятирублевые купюры появились в Башкортостане
Новые пятирублевые купюры появились в Башкортостане
«Пятирублевки и не выводились из оборота, просто несколько лет не печатались и потому редко встречались. Они пользовались спросом в начале двухтысячных годов, но быстро изнашивались. В итоге Банк России заменил их на более долговечные монеты. Теперь же печать стала выгоднее, чем чеканка монет», – объяснил заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Егор Михтанюк.

При этом речь о замене пятирублевых монет банкнотами не идет – и те, и другие будут в обороте на равных.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан
 
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