Новые пятирублевые купюры появились в Башкортостане

«Пятирублевки и не выводились из оборота, просто несколько лет не печатались и потому редко встречались. Они пользовались спросом в начале двухтысячных годов, но быстро изнашивались. В итоге Банк России заменил их на более долговечные монеты. Теперь же печать стала выгоднее, чем чеканка монет», – объяснил заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Егор Михтанюк.При этом речь о замене пятирублевых монет банкнотами не идет – и те, и другие будут в обороте на равных.