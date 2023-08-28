Радий Хабиров принял участие в деловой программе Дней Башкортостана в Санкт-Петербурге

На площадке Главного Штаба Эрмитажа прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана, а также пленарное заседание, тема которого – «Межрегиональное партнёрство – основа развития территорий».

Одно из ключевых направлений сотрудничества с культурной столицей – взаимодействие с музеями Санкт-Петербурга. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в своём выступлении рассказал о новых формах сотрудничества.

– Мы живём в одном культурном пространстве и сформировали многочисленные форматы совместной работы учреждений. Но в современных условиях важно предлагать инициативы, отвечающие новым запросам общества, – сказал Михаил Пиотровский. – Например, интересными событиями могут стать дни музеев Башкортостана в Эрмитаже.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил хорошее взаимодействие города с российскими регионами.

– Мы выбрали политику партнёрства. Мы не конкурируем, а дополняем друг друга, – заявил Александр Беглов.

Он также высоко оценил потенциал совместных проектов Башкортостана и Санкт-Петербурга в туристической отрасли.

Радий Хабиров подчеркнул, что в состав делегации Башкортостана вошли туроператоры. Они встретились с коллегами из Петербурга, чтобы установить новые контакты.

– Для каждого жителя России Санкт-Петербург – это важная часть истории Отечества. Это уникальный город, культурная столица, промышленный и научно-технологический центр. Лично для меня это один из самых красивых городов мира. Он сочетает бережливое отношение к тому, что подарили нам предки, и новых творческих решений, – сказал руководитель региона. – Мы ищем возможности для того, чтобы как можно больше людей из Башкортостана получили возможность насладиться красотой Санкт‑Петербурга.

В рамках обсуждения участники пленарного заседания ответили на актуальные вопросы. Один из них – о возможности объединения проектов Башкортостана и Петербурга в сфере социального туризма. Так, республика уже запустила ряд новых направлений программы «Башкирское долголетие» в сотрудничестве с Беларусью и Абхазией.

– Мы вложили в этот проект любовь и уважение к старшему поколению, – сказал Радий Хабиров. – Многие из них за всю жизнь не смогли полноценно познакомиться с уникальными красотами Башкортостана, других уголков России и наших зарубежных партнёров. И конечно, мы хотим открыть нашим ветеранам и северную столицу.

Александр Беглов поручил проработать возможность поездок петербургских пенсионеров в Башкортостан и приёма гостей республики в Северной столице в рамках этой программы.

Глава республики также выразил заинтересованность в тиражировании опыта Петербурга по благоустройству общественных пространств и парковых территорий.

– У вас в городе очень много интересных ярких решений. Это проект острова-парка «Новая Голландия», территория на побережье Финского залива под названием «Флагшток», сад-трансформер на Исакиевской площади. При их создании продумали всё до мелочей, – отметил Радий Хабиров. – Мы хотим обменяться опытом в этой части. Республике тоже есть что показать.

Глава Башкортостана и Губернатор Санкт-Петербурга рассказали и о поддержке бизнеса. Так, Радий Хабиров пригласил предпринимателей в республику для запуска новых проектов, в том числе на основе так называемых офсетных контрактов.

– Мы дорожим деловой репутацией. Поэтому в работе с бизнесом главное для нас – это надёжность. Это наше кредо в привлечении инвесторов, – подчеркнул руководитель региона.

В завершение пленарного заседания Радий Хабиров и Михаил Пиотровский подписали Соглашение о культурном сотрудничестве Правительства Башкортостана и Государственного Эрмитажа.