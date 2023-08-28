Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них – это поддержка соотечественников за рубежом.

Давайте начнём. У нас есть докладчик. Потом обсудим и другие вопросы, зафиксированные, предусмотренные повесткой дня.

Пожалуйста.