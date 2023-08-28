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28 Августа , 16:12

Теперь на Госуслугах можно получать и оплачивать налоговые уведомления

Раньше там отображались только сведения о налоговой задолженности, на которую ежедневно начислялись пени

Теперь на Госуслугах можно получать и оплачивать налоговые уведомления
Теперь на Госуслугах можно получать и оплачивать налоговые уведомления

Почему это удобно?

Больше не надо ходить на почту за бумажными уведомлениями, так как новая опция позволяет узнать о начислении налогов заранее. А оплачивать налоги можно прямо на Госулугах в несколько кликов по кнопке в уведомлении – без пеней и комиссий.

Как подключить налоговые уведомления на Госуслугах:

1 – Скачайте приложение «Госключ» https://vk.cc/cfcTBU, если у вас его нет, и получите сертификат электронной подписи.

2 – Войдите на Госуслуги и проверьте предварительно заполненные данные https://vk.cc/cpLMY9.

3 – Перейдите в приложение «Госключ» и подпишите согласие на подключение.

4 – Дождитесь сообщения, что уведомления подключены. Оно придёт в течение нескольких минут.

Подробности – на сайте ФНС России: https://vk.cc/cqtPug.

Контакт-центр ФНС России для справок: 8 (800) 222 22 22

Ответы на частые вопросы о налоговых уведомлениях на Госуслугах: https://vk.cc/cpg9kO

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:
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"Стерлитамакский рабочий"

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