Теперь на Госуслугах можно получать и оплачивать налоговые уведомления

Почему это удобно?
Больше не надо ходить на почту за бумажными уведомлениями, так как новая опция позволяет узнать о начислении налогов заранее. А оплачивать налоги можно прямо на Госулугах в несколько кликов по кнопке в уведомлении – без пеней и комиссий.
Как подключить налоговые уведомления на Госуслугах:
1 – Скачайте приложение «Госключ» https://vk.cc/cfcTBU, если у вас его нет, и получите сертификат электронной подписи.
2 – Войдите на Госуслуги и проверьте предварительно заполненные данные https://vk.cc/cpLMY9.
3 – Перейдите в приложение «Госключ» и подпишите согласие на подключение.
4 – Дождитесь сообщения, что уведомления подключены. Оно придёт в течение нескольких минут.
Подробности – на сайте ФНС России: https://vk.cc/cqtPug.
Контакт-центр ФНС России для справок: 8 (800) 222 22 22
Ответы на частые вопросы о налоговых уведомлениях на Госуслугах: https://vk.cc/cpg9kO
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