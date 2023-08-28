Теперь на Госуслугах можно получать и оплачивать налоговые уведомления

Почему это удобно?



Больше не надо ходить на почту за бумажными уведомлениями, так как новая опция позволяет узнать о начислении налогов заранее. А оплачивать налоги можно прямо на Госулугах в несколько кликов по кнопке в уведомлении – без пеней и комиссий.



Как подключить налоговые уведомления на Госуслугах:



1 – Скачайте приложение «Госключ» https://vk.cc/cfcTBU, если у вас его нет, и получите сертификат электронной подписи.



2 – Войдите на Госуслуги и проверьте предварительно заполненные данные https://vk.cc/cpLMY9.



3 – Перейдите в приложение «Госключ» и подпишите согласие на подключение.



4 – Дождитесь сообщения, что уведомления подключены. Оно придёт в течение нескольких минут.



Подробности – на сайте ФНС России: https://vk.cc/cqtPug.



Контакт-центр ФНС России для справок: 8 (800) 222 22 22



Ответы на частые вопросы о налоговых уведомлениях на Госуслугах: https://vk.cc/cpg9kO



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