Центр «Территория нового бизнеса» Уфимского университета откроет новые возможности для студентов Башкортостана

Организация бизнес-среды в кампусе позволит студентам и молодым предпринимателям взаимодействовать, обмениваться опытом и идеями, создавать команды для совместной реализации проектов. Также будет организован доступ к инфраструктуре и ресурсам, необходимым для успешного ведения бизнеса.



В рамках работы Центра планируется проведение различных мероприятий, таких как семинары, тренинги, конференции и хакатоны, направленных на развитие навыков предпринимательства и инноваций.



В Центре будут предоставляться не только помещения для работы и проведения мероприятий, но и консультации специалистов в области предпринимательства. Студентам будет оказана поддержка в упаковке бизнес-проектов, помощь при проведении маркетингового финансового анализа, оформлении и подачи заявки на грант, привлечении инвестиций, а также в продвижении проекта на рынке при помощи каких-то дополнительных ресурсов.



Помимо этого, каждый проект будет курировать опытный наставник из числа действующих предпринимателей, который на своем примере продемонстрирует, какие проблемы и сложности могут возникнуть в процессе создания и реализации проекта.



Партнерство с различными организациями и учреждениями также является важным элементом, который поможет улучшить потенциал региона в области инноваций и технологий. На сегодняшний день, у Уфимского университета уже есть соглашения с БРО «Опора России» и с Центром содействия инновациям, с Центром «Мой бизнес» и Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.



Таким образом, Центр «Территория нового бизнеса» в Межвузовском студенческом кампусе будет играть важную роль в развитии предпринимательства и инноваций среди молодежи.



Справочно:

Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».