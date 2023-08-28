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28 Августа , 11:21

Центр «Территория нового бизнеса» Уфимского университета откроет новые возможности для студентов Башкортостана

В Межвузовском студенческом кампусе будет размещен центр Уфимского университета науки и технологий «Территория нового бизнеса». Основная его цель – создание уникальной молодежной бизнес-среды для развития инновационных и стартап проектов.

Центр «Территория нового бизнеса» Уфимского университета откроет новые возможности для студентов Башкортостана
Центр «Территория нового бизнеса» Уфимского университета откроет новые возможности для студентов Башкортостана

Организация бизнес-среды в кампусе позволит студентам и молодым предпринимателям взаимодействовать, обмениваться опытом и идеями, создавать команды для совместной реализации проектов. Также будет организован доступ к инфраструктуре и ресурсам, необходимым для успешного ведения бизнеса.

В рамках работы Центра планируется проведение различных мероприятий, таких как семинары, тренинги, конференции и хакатоны, направленных на развитие навыков предпринимательства и инноваций.

В Центре будут предоставляться не только помещения для работы и проведения мероприятий, но и консультации специалистов в области предпринимательства. Студентам будет оказана поддержка в упаковке бизнес-проектов, помощь при проведении маркетингового финансового анализа, оформлении и подачи заявки на грант, привлечении инвестиций, а также в продвижении проекта на рынке при помощи каких-то дополнительных ресурсов.

Помимо этого, каждый проект будет курировать опытный наставник из числа действующих предпринимателей, который на своем примере продемонстрирует, какие проблемы и сложности могут возникнуть в процессе создания и реализации проекта.

Партнерство с различными организациями и учреждениями также является важным элементом, который поможет улучшить потенциал региона в области инноваций и технологий. На сегодняшний день, у Уфимского университета уже есть соглашения с БРО «Опора России» и с Центром содействия инновациям, с Центром «Мой бизнес» и Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

Таким образом, Центр «Территория нового бизнеса» в Межвузовском студенческом кампусе будет играть важную роль в развитии предпринимательства и инноваций среди молодежи.

Справочно:
Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

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